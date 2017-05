Promluví poslanci o policejní reformě? A hrdina Gabčík se dočká povýšení in memoriam

MAFRA Zasedání skončilo, aniž by se Šlachta dostal ke slovu. | foto: Dan Materna

Veřejnost by se mohla dozvědět další podrobnosti o policejní reformě, která loni vyvolala vládní krizi a vedla k odchodu dlouholetého šéfa ÚOOZ Roberta Šlachty. Členové komise, která reformu šetřila, by totiž mohli být zbaveni mlčenlivosti. Další událost důležitá i pro Česko se odehraje na Slovensku. Tam má být in memoriam povýšen hrdina z operace Anthropoid Jozef Gabčík.