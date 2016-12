RECENZE: Miluj mě, jeslti to dokážeš. Dokument nejen o hledání láskyplných prostitutek

Snímek sleduje tři handicapované muže, kteří se nezávisle na sobě vydávají za naplněním své sexuální touhy. Dva z nich jsou na vozíku, třetí má lehkou formu Downova syndromu. Ve dvou případech směřují k prostitutkám, ve třetím případě jde o ženu, která se rozhodla věnovat zacházení se sexualitou handicapovaných na poněkud sofistikovanější úrovni.



Dokument, cenný svou otevřeností, bez zábran a moralizování líčí potřeby mladých mužů, kteří mají z toho či onoho důvodu malou šanci navázat běžný partnerský vztah. Velmi názorně ukazuje také překážky, které musí handicapovaný muž překonat, když si chce sex koupit. A nastiňuje cestu, jak tyto překážky minimalizovat – totiž vyškolením odborných asistentek, z jejichž prvních vlaštovek se film na konci raduje.

J enomže i název snímku Miluj mě, jestli to dokážeš jaksi hovoří o něčem jiném než o obchodu či službě: totiž o citu. A případ mentálně handicapovaného Tomáše, který by mimochodem vydal na samostatný a možná ještě silnější dokument, je v tomhle směru poměrně výmluvný. T omášova cesta z Prahy až do Mostu za dámou, která je k němu laskavá, ale evidentně se tragicky míjí s jeho skutečnými potřebami, i jeho pozdější modlitba za nalezení spřízněné duše svědčí o tom, že tady jakákoliv sexuální asistence asi úplně nepomůže. V případě jiného z hrdinů se lze naopak ptát, zda by mu opravdu stačila ezotericky pojatá práce se sexuální energií, kterou v dokumentu optimisticky rozvíjí sexuální asistentka Vladana.

Tyto náměty k přemýšlení, které snímek obsahuje, jsou ovšem ve výsledku překryty nadšením z toho, že se zacházení s intimitou handicapovaných v Česku konečně dostává na „odbornou“ úroveň. Právě v tomto ohledu však dokument nabízí povážlivě kusé informace. Kdo jsou ti odborní školitelé, kteří vypěstují handicapovaným mužům vnímavé partnerky? Ze záběrů ve filmu to vypadá na jakýsi trochu zvláštní sluníčkový spolek, ale materiálu je tak málo, že je opravdu těžko soudit. Ne že by bylo nutné tu hned požadovat razítko ministerstva zdravotnictví: ale komentář erudovaného sexuologa či psychologa by dokumentu Dagmar Smržové rozhodně neuškodil.



Celkově se snímek, který má ambici postihnout širokou a složitou tematickou oblast, pohybuje na tenkém ledě dílčích pohledů. Mimo jiné už jen v tom, že se zabývá výhradně mužskými sexuálními potřebami. A že naopak bere ochotu žen poskytovat placené sexuální služby různého rozsahu jako víceméně neproblematickou danost. Je to slovo do pranice, ale nemělo by být poslední. ́