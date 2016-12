Ředitelem Národního bezpečnostního úřadu se má stát dřívější šéf BIS Lang

Personální změna je v materiálu, který vládě společně předkládají premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) s Navrátilem.

Navrhované změny by vláda mohla projednat ještě do konce letošního roku, nabýt účinnosti by měly od konce ledna 2017. Změny v čele NBÚ budou v souladu se zákonem projednány také v příslušném výboru Poslanecké sněmovny.

Navrátil by měl mít na starosti přípravu a vznik Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Lang je bezpečnostní odborník, který vedl BIS 13 let. Letos odešel z funkce na vlastní žádost..

Navrátil má podle Sobotky dobré předpoklady pro funkci zmocněnce pro oblast kybernetické bezpečnosti, svou kvalifikaci a odbornost prokázal při řízení NBÚ, kde se osobně zasadil o rozvoj v boji s kyberkriminalitou.

Kybernetické centrum, které má Česko chránit před hackerskými útoky a dalšími bezpečnostními incidenty, získá novou budovu v části původních vojenských kasáren v Brně - Černých Polích. V budoucnu by v centru mělo pracovat 400 lidí. Plánovaný úřad vznikne vyčleněním z NBÚ, který už nyní dohlíží na počítačovou bezpečnost v Česku.

Lang, který má dosednout na Navrátilovo místo v NBÚ, vedl BIS 13 let. Z funkce odešel letos na vlastní žádost. Sobotka tehdy uvedl, že s Langem diskutuje o jeho budoucím působení, protože chce, aby působil i nadále ve službách státu. Novým ředitelem BIS je od půlky srpna dlouholetý pracovník kontrarozvědky Michal Koudelka.