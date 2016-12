'Rostlinné mléko je zdravější než kravské. Lidem by se ulevilo, kdyby ho nepili'

Lidovky.cz: Vy i váš přítel David, se kterým jste Nemléko založila, jste vegani. Jak dlouho jimi jste a co vás vedlo k tomu vyřadit živočišné produkty z jídelníčku?

Maso nejím už několik let, živočišné produkty jsem z jídelníčku vyřadila asi před dvěma lety. David se ke mně dobrovolně přidal před víc než rokem. Vedly nás k tomu hlavně etické a mě také zdravotní důvody.

Lidovky.cz: Často se mluví o tom, že pít kravské mléko je pro lidi nepřirozené. Co vadí na mléku vám?

Vadí nám způsob a hlavně nadměrný objem jeho produkce. Kromě toho na vlastní kůži vím, že lidskému tělu nesvědčí, protože my přece nejsme telata, abychom pili kravské mateřské mléko, to mi nedává smysl a jsme jediní živočichové, kteří to dělají. Kdyby každý zkusil vysadit mléčné výrobky z jídelníčku alespoň na měsíc, jsem si jistá, že by viděl pozitivní změnu na svém zdraví.

Lidovky.cz: Jste studentkou pražské UMPRUM, jak vás napadlo vyrábět mandlové mléko?

Mandlová a jiná rostlinná mléka jsme si vyráběli často doma. Je to ale poměrně časově náročné, a tak jsme si občas koupili některé krabicové. To nám ale příliš nechutnalo a navíc se nám zdálo nesmyslné, že většina z nich má podíl hlavní složky 1-3 procenta. Řekli jsme si, že zkusíme naše mandlové vyrobit ve větším objemu, dostat do láhve a zkusit nabídnout lidem, kteří mají podobný názor. Reakce byly dobré, a to nás přesvědčilo o tom, že má smysl se rostlinným mlékům věnovat. Oba dva sdílíme velkou vášeň pro dobré jídlo a pití, navíc David studoval marketing a já design, zkrátka to šlo perfektně dohromady tak, abychom na to stačili sami dva.

Nemléko Nemléko je mladá česká značka vyrábějící rostlinná mléka. Stojí za ní Amálie Koppová a David Balcar, kteří věří, že rostlinná mléka mohou plnohodnotně nahradit kravské mléko a nabídnout tak alternativu všem, kdo s jeho produkcí nesouhlasí nebo ho z jakýchkoliv důvodů konzumovat nemohou. Kromě nápojů se chce zaměřovat také na lokální design a produkty spojené s udržitelným životním stylem.

Lidovky.cz: V čem se liší Nemléko od klasických krabicových mandlových nápojů?

Mandlové mléko vyrábíme čerstvé každý týden, trvanlivost má potom čtrnáct dní, je jen šetrně pasterované. Rozdíl je také právě v podílu hlavní složky - Nemléko obsahuje 12 % mandlí, je to taková mandlová smetana. Dále neobsahuje cukr, konzervační ani emulgační látky, je doslazeno pouze datlemi a dochuceno špetkou soli, nic víc. Krabicová mléka navíc obsahují často také přidané vitaminy a minerály. Ty Nemléko nepotřebuje, protože je mandle obsahují přirozeně a my s nimi nešetříme.

Lidovky.cz: Jak mandlové mléko připravujete? Jedná se o náročný proces?

Proces je určitě náročnější, než když ho děláte doma, hlavně ale kvůli objemu. Při výrobě také, na rozdíl od domácího, nemáme téměř žádný odpad. Přišli jsme na způsob, jak ořechy zužitkovat téměř celé, tím pádem Nemléko obsahuje také velké množství vlákniny.

Lidovky.cz: Dá se mandlovým mlékem nahradit kravské?

My jsme přesvědčeni, že plnohodnotně, ne li lépe. Mandle jsou jedním z nejzdravějších ořechů - mají plno vitamínů, hlavně E a B a minerálů - především hořčíku a vápníku. Kvůli vápníku mléko přeci pijeme. Rostlinou s vůbec nejvyšším obsahem vápníku je mák - a právě z toho začínáme teď vyrábět náš další produkt, makové Nemléko. Česká republika je největším producentem máku na světě, takže se těšíme, že budeme vyrábět lokální produkt.

Lidovky.cz: Mohu použít mandlové mléko například i do pečení?

Dá se použít všude tam, kde byste použili klasické mléko, jakkoli nasladko, do pečení, do kaší, granoly, palačinek, smoothies nebo naslano, prostě všude tam, kde chcete docílit lahodné krémové chuti, například do omáček nebo polévek.

Lidovky.cz: Jaký je váš nejoblíbenější recept ve spojení s mandlovým mlékem?

Ze sladkých receptů je to určitě banana bread a palačinky, naslano ho používáme do krémových polévek. Zkoušeli jsme taky veganskou svíčkovou a byla výborná.

Lidovky.cz: Nemléko prodáváte ve skleněných lahvích. Proč?

Jsou nejsnadněji recyklovatelné, nic se z nich nemůže uvolňovat do nápoje, který obsahují. Navíc připomínají vzhled klasických lahví na mléko. Přemýšleli jsme ještě o bioplastu, ale ten u nás zatím není příliš rozšířený a lidé nejsou zvyklí ho recyklovat.

Lidovky.cz: Jaké plány máte s Nemlékem do budoucna? Můžeme se těšit například na jinak ochucená „mléka“?

V současnosti máme připravené zmíněné makové mléko a tři ochucená mandlová mléka. Potřebujeme ale dovybavit naší provozovnu a nakoupit suroviny. Naše stavební spoření už dochází, a tak nám momentálně běží kampaň na Hithitu, díky které snad budeme schopni začít vyrábět další produkty ve větším objemu, snížit jejich cenu a dovážet je i do dalších měst kromě Prahy. V budoucnu bychom se rádi věnovali vývoji dalších alternativ mléčných výrobků a produktů s veganstvím spojených, částečně taky designu a celkové vizuální identitě značky. Náš sen je, že co nejvíce živočišných produktů bude nahrazeno těmi rostlinnými, které budou stejně dostupné, zato ale chuťově zajímavější a pro člověka výživově prospěšnější. Chceme otevřít Nemléčný bar, který bude důkazem toho, že je to možné.