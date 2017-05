Rozmary hradního pána: tři možné scénáře dalšího vývoje vládní krize

Otočka premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) utnula diskuse o tom, zda demise předsedy vlády znamená konec celého kabinetu. Místo toho se teď řeší, jak se hlava státu může zachovat k návrhu premiéra na odvolání ministra financí Andreje Babiše (ANO).



LN zmapovaly tři scénáře, jak se prezident Zeman může zachovat. V souladu s ústavou a jejím ustáleným výkladem i politickou praxí je možná pouze první varianta. Zbylé dvě jsou sporné a mohly by v případě napadení premiérem Sobotkou či Sněmovnou skončit u Ústavního soudu.

STANDARDNÍ: odvolání Babiše

„Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády,“ stojí v Ústavě. Podle expertů jde o jednoznačné pravidlo a prezident nemůže odvolání ministra odmítnout.

Může však celý proces protáhnout. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček již avizoval, že návrhem na odvolání Babiše se bude Zeman zabývat teprve po návratu z návštěvy Číny, tedy za dva týdny. Později Hrad dokonce platnost návrhu zpochybnil, protože obsahuje konkrétní datum odvolání. ČTĚTE: Prezident dá Sobotkovi prostor, aby se uklidnil a přemýšlel o svém osudu, říká mluvčí Ovčáček

„Ústava nestanovuje termíny, ale zvyklostí je, že je to v řádu několika dnů, než to prezident přijme,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka (KDU-ČSL) s tím, že by Zeman měl i v Babišově případě postupovat stejně. „Pokud bude prezident republiky dělat obstrukce, tak on bude viníkem té krize. Je potřeba, aby mu to všechny demokratické síly v zemi připomínaly velmi nahlas,“ uvedl Miroslav Kalousek, šéf opoziční TOP 09.

MOŽNÝ: Babiš zůstane

Podle ústavy sice prezident nemá možnost nevyhovět návrhu na odvolání ministra, opakovaně se ale spekuluje o tom, že Zeman může Babiše ve vládě udržet. Ministr financí na dotaz LN popřel, že by o setrvání ve vládě u prezidenta lobboval, ale Zeman by mohl Babišovo neodvolání brát jako další políček Sobotkovi.

Tato cesta není úplně nevyšlapaná. Podobně v roce 2011 odmítl odvolat tři ministry Nečasovy vlády za Věci veřejné prezident Václav Klaus. Premiér tehdy ustoupil a koaliční krize se vyřešila i bez odvolávání.

To však neznamená, že by se předseda vlády proti takovému postupu nemohl bránit. Pokud by prezident odmítl Babiše odvolat, mohl by zahájit kompetenční spor u Ústavního soudu. Ten by zřejmě rozhodl v řádu týdnů.

Druhou variantou je podání ústavní žaloby na prezidenta, dopustí-li se hrubého porušení ústavního pořádku. Pro případ neodvolání Andreje Babiše její podání nevyloučil předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD). Je k tomu ale třeba shody třípětinové většiny poslanců i senátorů.

NEBEZPEČNÝ: Skončí Sobotka

Třetí scénář je spíše v rovině sci-fi. Dle některých spekulací by si prezident mohl vyložit Ústavu tak, že lze předsedu vlády odvolat i bez jeho demise. To je však dle expertů na ústavní právo nesmyslný a nebezpečný výklad. „Jednostranné odvolání by mělo parametr ústavního puče,“ míní Jan Kysela.

Sám Zeman navíc v prosinci 2015 uvedl: „Bohužel a ještě jednou bohužel, prezident nemá takovou kompetenci.“ Mylná je i úvaha, že prezident ve středu na Hradě dopředu přijal demisi premiéra. „Pokud ji předseda vlády nepodal, prezident ji nemohl přijmout,“ dodává Kysela.