Novým velvyslancem v USA má být Hynek Kmoníček, šéf zahraničního odboru Hradu

PRAHA Šéf zahraničního odboru Hradu Hynek Kmoníček se stane novým českým velvyslancem v USA. Při návštěvě krajanského domu v New Yorku to ve středu oznámil prezident Miloš Zeman. Do funkce, ve které nahradí Petra Gandaloviče, by měl Kmoníček nastoupit v březnu. Prezident řekl, že jeho pověřovací listiny již podepsal.

České ministerstvo zahraničí nechce věc komentovat s tím, že Kmoníček dosud nemá takzvané agrément, tedy schválení od americké vlády. „Podepsal jsem již jmenovací dekret, ale říkal jsem mu, že může odjet teprve tehdy, až bude pověřovací listiny předávat novému (americkému) prezidentovi,“ řekl Zeman zástupcům krajanských spolků, když jim představoval Kmoníčka. „Jinak by byl zbaven potěšení setkat se s novým (americkým) prezidentem,“ dodal Zeman. PETRÁČEK: Zemanův žehlič Kmoníček „Pan prezident učinil svůj krok, to znamená podepsal pověřovací listiny. Pokud jde o další postup, do udělení agrément nebudeme celou záležitost komentovat,“ řekl později novinářům mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. Komentář ve středu ze stejného důvodu odmítla poskytnout mluvčí českého ministerstva zahraničí Michaela Lagronová. Věc se bude podle Ovčáčka týkat nové americké administrativy sestavené po listopadových prezidentských volbách. Až od ní by měl nový český velvyslanec získat souhlas s působením ve své funkci. Porušení etikety a tlak na přijetí Podle pravidel platných v Česku nového velvyslance navrhuje nejprve ministr zahraničí vládě, a po schválení je návrh předložen prezidentovi. Ten velvyslance jmenuje. Údaje o velvyslancovi jsou pak odeslány přijímající zemi, která v řádu týdnů až měsíců vysloví souhlas (agrément); jeho odepření je výjimečné. Až poté je podle zvyklostí obvyklé zveřejnit jméno nového velvyslance.

České ministerstvo zahraničí na svých webových stránkách uvádí, že předčasné zveřejnění jména velvyslance neodpovídá etiketě mezinárodních vztahů a mohlo by být chápáno jako tlak na jeho přijetí hostitelskou zemí. „Lze očekávat, že nový velvyslanec ve Spojených státech amerických bude ustanoven po lednu příštího roku,“ řekl ve středu Ovčáček. Více se nechtěl k záležitosti vyjadřovat. „Jak říká pan ministr zahraničních věcí (Lubomír) Zaorálek, jde o intimní záležitost mezi dvěma stranami, která se zásadně nekomentuje. Já mohu pouze potvrdit, co řekl pan prezident,“ poznamenal Ovčáček. Na otázku, zda si již Zeman vybral za Kmoníčka náhradu, mluvčí řekl, že půjde o člověka, který je profesionálním diplomatem a má bohaté zkušenosti z diplomacie. Jméno budoucího ředitele zahraničního odboru Hradu nechtěl mluvčí uvést. Kmoníček je v současné době ředitelem zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky. V minulosti působil jako velvyslanec v Austrálii a Indii a byl náměstkem ministra zahraničních věcí. V USA již působil jako velvyslanec ČR při OSN.