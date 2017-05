Zeman přijme na Hradě Babiše. Premiér bude na vládě vysvětlovat důvody demise

Na programu mají ministři například diskuse o záměru policie vybudovat speciální dronovou jednotku.



Sobotka svůj krok zdůvodnil tím, že další pokračování Babiše ve funkci ministra financí je neudržitelné, protože stále uspokojivě nevysvětlil nákup jednokorunových dluhopisů od své někdejší firmy Agrofert či původ svého majetku. Zároveň však uvedl, že odvoláním by z Babiše udělal mučedníka, což je role, na kterou se podle něj ministr předem připravoval.

Hnutí ANO v úterý Sobotkův krok kritizovalo, Babiš by za nejlepší řešení považoval, aby vláda dovládla v demisi do řádných parlamentních voleb. Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek řekl, že vypsání předčasných voleb by bylo nešikovné. Sobotka volby zmínil jako jednu z možností, za alternativu považuje možnost pokračovat se stávajícími partnery, ale bez Babiše v roli ministra financí.

Vláda má na programu záměr policie vybudovat speciální dronovou jednotku, posílení ochrany letišť nebo tři poslanecké iniciativy. Zabývat se má také věcným záměrem zákona o sociálním podnikání či záměrem nakoupit 10 tisíc až 15 tisíc hektarů lesů v Rumunsku státním podnikem Lesy ČR. Po zasedání kabinetu je naplánováno také jednání Bezpečnostní rady státu.

Zeman přijme Babiše

Prezident Miloš Zeman bude ve středu s předsedou hnutí ANO a vicepremiérem Andrejem Babišem mluvit o dalším osudu vlády. Na schůzce na Pražském hradě proberou úmysl premiéra Bohuslava Sobotky (ČSSD) podat do konce týdne demisi kabinetu. Babiš se chce na odpolední schůzce Zemana zeptat, jak bude dále postupovat. Poznamenal, že právě prezident je nyní na tahu.

Mluvčí Zemana Jiří Ovčáček sdělil, že se politici na schůzce budou zabývat aktuálními politickými otázkami. Pražský hrad vládní krizi dosud nekomentoval. Podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa, který se Zemanem v úterý odpoledne mluvil, si Zeman nechal zpracovat analýzu nastalé situace.