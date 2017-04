Dubnové volby by vyhrálo ANO, ODS se dostala před komunisty, ukázal průzkum

Poslance by měla ještě TOP 09 a Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura (SPD). Vyplývá to z dubnového volebního modelu společnosti Kantar TNS, jehož výsledky v neděli zveřejnila Česká televize (ČT).



Průzkum se mezi 853 lidmi uskutečnil mezi 1. a 24. dubnem, tedy ještě před vyhrocením nynějších sporů ve vládní koalici.

Podpora ANO i sociálních demokratů proti březnovému průzkumu Kantar TNS klesla o půl procentního bodu. V průzkumu Kantar TNS má ČSSD výrazně nižší podporu než u jiných agentur, podle jejichž dotazování by sociální demokraty volilo kolem 16 procent lidí.

Třetí ODS si polepšila o tři procentní body. Čtvrtá KSČM s 10,5 procenta ztratila procentní bod. ODS přeskočila KSČM na třetím místě po zhruba dvou letech, řekl ČT spoluautor průzkumu Pavel Ranocha.

Lidovci se STAN by měli dohromady 10,5 procenta, stejně jako v březnu. Pro jejich koalici by to tedy bylo dost na vstup do Sněmovny. Podpora KDU-ČSL stoupla o půl procentního bodu na sedm procent, hnutí STAN stejným tempem klesla na 3,5 procenta. SPD i TOP 09 by stejně jako v březnu u volebních uren vybralo shodně 6,5 procenta.