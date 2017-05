KAMBERSKÝ: Sobotka to sehrál skvěle, pro tuto chvíli

Premiér Bohuslav Sobotka obhájil pozici předsedy ČSSD. | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Zvláštní to věc. Bohuslav Sobotka hraje vysokou hru, hraje překvapivě a velice riskantně. A tak, jak nikdo zvenčí nečekal. Z hlediska své vlastní integrity zvolil nejlépe: odvoláním Andrej Babiše by z něj opravdu udělal mučedníka, neodvoláním by byl všem pro smích. Nyní vypadá jako politik, která má alespoň trochu testosteronu a který „se obětoval“. Tedy chlap a trochu mučedník. V tomto punktu sehráno naprosto skvěle. Tedy vzhledem k situaci, do níž sebe a stranu dostal.