Babiš: Premiér je zoufalý. Nejlepší bude, když vláda dovládne v demisi

Výběr hlavních událostí souvisejících s kauzou dluhopisů společnosti Agrofert 4. ledna - Server Echo24 napsal, že Babiš čelí trestnímu oznámení kvůli tomu, že před více než čtyřmi lety koupil dluhopisy své společnosti Agrofert. Autor oznámení v jeho postupu spatřuje krácení daně a porušení povinnosti při správě cizího majetku. Podle serveru Babišovy příjmy nestačily na nákup dluhopisů. - Jejich nákupem si Babiš podle serveru přijde ročně na zhruba 90 milionů korun. Babiš se vyjádřil, že vše se odehrálo v souladu se zákonem a trestní oznámení považuje za účelový politický útok. Posléze uvedl, že na nákup dluhopisů využil své předchozí příjmy. 31. ledna - Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) vyzval Babiše, aby objasnil své minulé příjmy. Babiš řekl, že jako jediný politik zveřejnil všechny své příjmy, a vyzval k tomu i předsedy ostatních stran. - Babiš řekl, že podá stížnost na Českou televizi (ČT) kvůli pořadům o jeho majetku. Dramaturg Reportérů ČT se ohradil proti jeho výroku, že novináři jsou "zkorumpovaná pakáž, která točí na objednávku". - Babiš řekl, že si nechá udělat dva audity svých příjmů. 1. února - Prezident Miloš Zeman ke kauze řekl, že auditem by měly projít nejen Babišovy majetkové poměry, ale i majetek dalších politiků. 3. února - Sobotka se vyjádřil, že Babiš se chová pokrytecky, když inkasuje peníze z dluhopisů Agrofertu, aniž je zdanil, a zároveň se tváří, že bojuje s daňovými úniky. Premiér na svém účtu na facebooku napsal, že nákupem dluhopisů Babiš "důkladně ojebal český stát". 9. února - Babiš zaslal Radě ČT stížnost na reportáže týkající se jeho nákupu dluhopisů v pořadech 168 hodin a Reportéři ČT. 16. února - Sobotka vyzval v dopise Babiše, aby sdělil, jestli se Finanční správa zabývala případy emise a nákupu korunových dluhopisů. Babiš jej obvinil, že si před sjezdem strany dělá kampaň a problematiku dluhopisů mohl řešit už dřív. 20. února - Babiš ve Sněmovně podal pozměňovací návrh, podle něhož by byly zdaněny korunové dluhopisy, které nakoupili od firem jejich majitelé a lidé ekonomicky propojení s firmou. Opatření se bude týkat i Babiše, který koupil v roce 2013 dluhopisy své tehdejší společnosti Agrofert za 1,482 miliardy korun. 21. února - Babiš v dopise Sobotkovi napsal, že finanční úřady nebudou plošně provádět daňové kontroly kvůli nezdanění výnosů z korunových dluhopisů. Sobotka na serveru Blesk.cz uvedl, že ministrovu odpověď považuje za příliš obecnou. 8. března - Rozpočtový výbor Sněmovny odhlasoval, že existují podezření, že při emisích korunových dluhopisů v roce 2012 mohli někteří emitenti a jejich vlastníci zneužít daňové zákony. 9. března - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání vyzvala ČT, aby vysvětlila způsob zpracování reportáží o Babišovi. Etický panel ČT koncem března uvedl, že na reportážích neshledal nic závadného. 10. března - Babiš zveřejnil závěry zpráv auditorských firem EY a PWC o svých příjmech. Obě potvrdily jeho dřívější vyjádření, že v letech 1996 až 2015 měl celkové příjmy 2,4 miliardy korun. Ze zpráv firem vyplývá, že do roku 2013, kdy Babiš dluhopisy Agrofertu nakoupil, měl příjmy přesahující 1,8 miliardy korun. 14. března - Finanční správa uvedla, že nemá důvod měnit dosavadní praxi v kontrole korunových dluhopisů. Uvedla to v reakci na výzvu rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny. 15. března - Sněmovna dala Babišovi ultimátum, do konce dubna měl vyvrátit "vážná" podezření z daňových úniků v souvislosti s obchody s Agrofertem. Babiš následně řekl, že je připraven zopakovat svá předchozí vysvětlení původu svých příjmů. 6. dubna - Sněmovní mandátový a imunitní výbor shledal v Babišově majetkovém přiznání nesrovnalosti. Odhlasoval, že věc postoupí k prošetření městskému úřadu kvůli možnému přestupku. 19. dubna - Vláda schválila návrh na zdanění výnosů z korunových dluhopisů, který předložil Babiš. Sobotka vyjádřil pochybnosti o tom, zda Sněmovna stihne do konce volebního období normu projednat. 27. dubna - Premiér si nechal od svých poradců zpracovat shrnutí, podle něhož jsou Babišovy podnikatelské aktivity a majetkové poměry stále nedostatečně vysvětlené. 28. dubna - Babiš doručil Sněmovně dopis, ve kterém vysvětluje okolnosti svého podnikání. Kauzu kolem korunových dluhopisů považuje za organizovanou kampaň a mediální hon na sebe. 1. května - Týdeník Respekt uvedl, že o nákup dluhopisů Agrofertu se vedle finančního úřadu zajímá policie. Babiš zopakoval, že kvůli nejasnostem s majetkem rezignovat nehodlá. 2. května - Sobotka uvedl, že kvůli nejasnostem kolem Babiše podá do konce týdne prezidentovi Zemanovi demisi celé vlády. Premiér nevyloučil vypsání předčasných voleb.