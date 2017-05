Sobotka: Zeman není ústavní soudce, nemá nad ústavou spekulovat, ale jednat podle ní

„Ústava hovoří jasně, prezident odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády, nad rámec toho není co dodat,“ uvedl Sobotka. Nevidí důvod posílat kvůli Babišovu odvolání na Hrad další dokument. Doufá, že prezident bude postupovat podle ústavy. „A to v době, která nebude příliš dlouhá,“ řekl.

Sobotka nechtěl spekulovat, co by nastalo, kdyby prezident ústavu nerespektoval. Kvůli pověsti země navenek i domácí stabilitě je nutné, aby každý ústavní činitel plnil povinnosti a slib, který občanům a republice dal, vysvětlil. „Ten slib dal také prezident,“ řekl.

První místopředseda ČSSD a ministr vnitra Milan Chovanec připustil, že pokud bude situace trvat týdny a týdny, mohl by zasáhnout Senát s ústavní žalobou. „K tomu jsme ale ještě daleko,“ uvedl.



Lídři sociální demokracie se ještě před středečním ranním jednáním všech koaličních stran o budoucnosti sejdou během úterý se zástupci lidovců. „Jsou to naši partneři v koalici, je třeba s nimi jednat, jak to vidí. Je to konzultace,“ uvedl Chovanec.

Sobotka řekl, že s ministry sociální demokracie konzultoval, zda poletí se Zemanem do Číny. Chovanec, ministr zahraničí Lubomír Zaorálek a ministr zdravotnictví Miloslav Ludvík dnes oznámili, že do Číny nakonec s hlavou státu nezamíří. „Původně měli jet čtyři, dohodli jsme se, že pojede jen pan ministr (průmyslu Jiří) Havlíček, který tam má naprosto neodkladné a nezastupitelné povinnosti,“ uvedl. U ostatních převládla povinnost řešit vládní krizi či pracovní povinnosti v ČR, dodal.