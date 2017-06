Jesenici chybí kostel, ale máme kapličku

Ještě na začátku nového milénia, kdy Jesenice čítala kolem tří tisíc obyvatel, jezdil do obce husitský farář, Lubomír Polinský z Jílového. Občané katolického vyznání zase mohli navštěvovat bohoslužby v okolních obcích, ponejvíce v kostele sv. Václava v Dolních Jirčanech nebo kostele v Oleškách. Jesenice jako taková, nemá a neměla nikdy svůj kostel.

Od Vánoc roku 2014 mohou jeseničtí navštěvovat pravidelné bohoslužby v opravené kapličce sv. Prokopa. Tato kaplička sloužila dříve jako hasičská zvonice, případně sklad všeho možného, teprve v létě 2014 se dočkala rekonstrukce a o Vánocích ji slavnostně vysvětil právě farář Lubomír Polinský, z husitské farnosti v Jílovém.

Od té doby sloužili v této kapli bohoslužby jak katoličtí faráři, tak i farář husitský. Bohoslužby nejsou asi to pravé slovo, jedná se spíše o duchovní pozastavení, doplněné hudbou, tak, aby se lidé věřící i nevěřící mohli na chvíli sejít a zapřemýšlet nad svým životem, jeho duchovní hodnotou a ze slov pana faráře si pro sebe odnést třeba ponaučení. Vrcholem těchto vzácných chvil pak byla návštěva kardinála Miloslava Vlka, loni o adventu. Bylo to jeho, bohužel, poslední veřejné vystoupení.

Jesenice nejen, že nemá kostel, ale ani památkami nebyla obdařena. Proto se místní radnice snaží opravit nebo obnovit to málo, co se zde nachází, jako jsou například křížky, tzv. boží muka. Po každé dokončené renovaci se pak u tohoto místa, patřícího do naší historie i krajiny, sejdou opět jeseničtí občané, aby společně s farářem, ať už husitským nebo katolickým, popřáli křížku dlouhý život a poděkovali za jeho opravu.

Jesenice patří pod i jílovskou katolickou farnost, bohužel farář nestačí obsloužit všechny svoje přidružené obce, takže se do obce dostane velice sporadicky.

Velkým přáním místních je stavba kostela, ekumenicky zaměřeného, který by plnil stmelovací úlohu pro všechny. Neměl by být jen církevním stánkem, ale i duchovním a společenským středobodem města.