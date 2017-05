Tři muži se postavili neonacistovi za jeho nadávky ženám v hidžábu. Dva ubodal

O dvou mužích se ve Spojených státech hovoří jako o hrdinech a bojovnících proti nenávisti. V pátek v 16:30 místního času (1:30 ráno SEČ) se v portlandském vlaku odehrál incident, kdy 35letý Američan Jeremy Joseph Christian slovně útočil a urážel dvě mladé muslimské ženy. Poté pobodal cestující, kteří se žen zastali.

Jeden z nich umřel na místě, druhý svým zraněním podlehl v nemocnici. Ve vlaku byl i třetí zraněný, který přežije. Portlandská policie řekla, že jeho zranění nejsou život ohrožující.

Američan podle svědků na ženy křičel, že by všichni muslimové měli zemřít, protože léta zabíjejí křesťany. „Vypadněte odsud, vypadněte z této země, protože tu neplatíte žádné daně,“ řekla pro Huffington Post cestující vlaku Evelin Hernandez. Svědci podle deníku The Washington Post rovněž potvrdili, že urážky byly náboženského a rasistického charakteru. Podle dostupných informací byl Christian policii známý.

Portlandská policie oznámila, že se odvážní muži do situace vložili a postavili se „nepříčetnému muži, který nadával“. Mluvčí policie Pete Simpson během tiskové konference řekl, že muži byli neonacistou „zákeřně napadeni“.

Muži, kteří svým zraněním podlehli, byli Ricky John Best (53) a Taliesin Myrddin Namkai-Meche (23) z Portlandu. Třetí zraněnou osobou byl 21letý Micah Fletcher. Jeho zranění ale nejsou vážná. Policie útočníka zadržela krátce poté, co vystoupil z vlaku. Avšak policie nikdy nevyzpovídala ženy, které útočník urážel. Ve chvíli, kdy policie dorazila na místo, již prostranství opustily.

Extremistický neonacista

Útočník Christian byl již v minulosti trestaný za krádeže, únos a vlastnění nepovolených zbraní. Přesto ho policie nikdy nevedla jako člověka zapleteného do kriminálního gangu či člověka s mentálními problémy. Nicméně jeho jméno bylo policie známé. Neměli ale žádné podezření, že by mohl být veřejnosti nebezpečný.

Christian byl prominentní a výřečný účastník během nedávných „alt-right akcí“ (tedy akcí pořádaných alternativní pravicí, tedy extrémní a sofistikovanější verzí neonacismu). Na „svobodném shromáždění“ v parku ve městě Montavilla 29. dubna byl zachycen na videu, jak byl zahalen do americké vlajky a ukazoval nacistické pozdravy. Dříve ten den mu údajně policie zabavila basebalovou pálku. Místní reportéři ho zachytili, jak rozkřikoval rasistické urážky a hrozil, že zastřelí „každého, kdo se ho pokusí odzbrojit“, napsal deník The Guardian.

Útočníkův facebookový profil však policii poodhalil jeho osobnost. Ta na něm našla příspěvky posedlé tematikou krajní pravice. V uplynulých týdnech sdílel memy a další materiál napadající antifašistické protestující, kteří se střetli v konfliktu s alternativní pravicí. Christian také otevřeně publikoval antisemitské a neonacistické materiály. Dne 9. května na svůj facebookový profil na účet státního žalobce z norimberského procesu Bena Ferencze, oznámil že „bude bránit Nacisty“. Stejný den publikoval status „Hail Vinland!!! Hail Victory!!!“ Odkazuje se tím k filozofii alternativní pravice, kteří věří, že Vikingem Leifem Eriksonem objevená krajina na východě Kanady, kterou nazval Vinland, je symbolem pro bílé nacionalisti. Ti jsou také jakýmisi Vikingy v nové zemi pokračující v bitvě o zachování svého lidu.



Policejní snímek Jeremyho Josepha Christiana (35 let)

Nicméně Christianovo politické zúčastnění mohlo být v jeho životě relativně nové. Pro deník The Guardian promluvil jeden z jeho známých, jehož identitu deník neprozradil. Podle něj byl Christian dříve apolitický. „Jeremy, jak ho znám od začátku, je hrozně zničená osoba,“ řekl. „Prakticky vyrostl ve vězení a jeho dětství bylo hrozné, ale i přesto měl laskavé srdce.“ Stejná osoba rovněž médiím oznámila, že byl diagnostikován s bipolární nemocí. „Měl nesmírně posedlou náturu. Na něco se zafixuje, k nápadu nebo věci, a tu si s sebou nese třeba až na okraj světa“.

Útočníkova matka o incidentu promluvila i v médiích. „Je to strašidelné,“ řekla. „Nedokážu si představit, že by něco takového udělal, pokud by nebyl na drogách. Ano, byl ve vězení a rozhlašoval věci proti establishmentu, ale je to hodný člověk. Nedokážu si to představit“.

V sobotu byl Jeremy Joseph Christian převezen do nemocnice Multnomah County. Je obviněn z vraždy a z jednoho pokusu o ní, společně z vlastnictví nepovolené zbraně.

Trump nese svojí zodpovědnost

Rada americko-islámských vztahů v souvislosti s útokem vyzvala amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se postavil proti islamofobii, která je v USA podle ní na vzestupu. Z roku 2015 do roku 2016 antimuslimské incidenty vzrostly o více než 50 procent, oznámila. Rada šéfa Bílého domu také obvinila, že rostoucí nenávist vůči muslimům souvisí s jeho výroky.

„Prezident Trump musí osobně promluvit proti islamofobii a dalším formám náboženského fanatismu a rasismu v naší zemi. Tu částečně vyprovokoval skrze jeho nesčetné prohlášení a vydané vyhlášky. Jeho kroky tak měly negativní dopad na menšinové komunity,“ řekl ředitel Rady americko-islámských vztahů Nihad Awad.

Starosta Portlandu Ted Wheeler vzdal hold obětem pátečního incidentu. Podle něho „učinili dobrou věc, zastali se cizích lidí proti nenávistým projevům“. Na svém facebookovém profilu řekl, že jejich činy byly „odvážné, nezištné a měly by být všem příkladem a inspirací“. Pro něho jsou muži hrdinové.