Tři Trumpova rozhodnutí zastíněná hurikánem. Omilostnil i kontroverzního šerifa

WASHINGTON Ve chvíli, kdy na americkou pevninu udeřil nejsilnější hurikán za posledních dvanáct let, americký prezident Donald Trump učinil několik kontroverzních rozhodnutí. Ve světových médiích se spekuluje nad tím, zdali vydání zpráv bylo plánované nebo byly uveřejněny záměrně v moment, kdy celý svět upínal pozornost na zničující hurikán Harvey.

Osoby se změněným pohlavím? Nesmí nastoupit do armády. Odsouzený bývalý šerif Joe Arpaio, jenž byl shledán vinným z pohrdání soudem? Oficiálně omilostněn. Kontroverzní poradce Bílého domu Sebastian Gorka? Opustil Bílý dům.

Podle americké televize CNN byly výše uvedené zprávy uveřejněné v pátek okolo šesté hodiny večer místního času, když se americký stát Texas připravoval na hurikán. Udeřit měl v síle kategorie 4 (pozn. red. škála má pět kategorií), nejsilnější od roku 2004. „Hurikán poskytl krytí, což zajistilo, že sporná rozhodnutí nebudou dominovat zpravodajskému vysílání, webovým stránkám nebo předním listům ranních novin. Tři příběhy jsou dokonce zastíněny předpověďmi o bouři i na sociální síti Twitter,“ napsal server americké televize CNN.

„Věděli jsme, že to prezident chtěl učinit již nějakou dobu a pracoval na tom, aby zprávu mohl zveřejnit v jakoukoli nejvhodnější chvíli,“ řekl jeden úředník z Bílého domu, který své prohlášení anonymně uvedl pro americký deník The Washington Post.

Server Huffington Post na podezřelé načasování rovněž upozornil. Věnoval se i negativním odezvám některých Republikánů ohledně omilostnění bývalého šerifa Arpaioa. Proti rozhodnutí Donalda Trumpa se vyslovili například předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan, arizonský senátor John McCain nebo bývalý guvernér Floridy Jeb Bush.

Ve stejném duchu se k tomu vyjádřil vůdce demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer na svém Twitteru. „Zatímco se miliony lidí v Texasu a Louisaně připravují na hurikán, prezident ho použije jako zástěrku k omilostnění muže, který porušil příkaz soudu, aby přestal diskriminovat Latinoameričany, a k zákazu odvážných transgender mužů a žen sloužit našim ozbrojeným silám,“ napsal Schumer. „Jediným důvodem, proč udělal tyto věci právě teď, je využití hurikánu Harvey jako zástěrky,“ uvedl.

Na druhou stranu se proti takovým zprávám ohradil komentátor CNN Michael Smerconish, který v sobotu řekl, že si nemyslí, že Trumpova administrativa načasovala zprávu tak, aby zapadla mezi zprávy o hurikánu Harvey. „V non-stop režimu, ve kterém žijeme, a kde je každý přilepený ke svému smartphonu, je představa, že byste v pátek večer mohli schovat podobnou zprávu, naprosto zastaralá. Nikdo z nás už nečeká, až příští den vyjdou noviny, aby se něco dozvěděl,“ vysvětloval Smerconish.

Bývalý šerif Phoenixu Joe Arpaio dostal od prezidenta Donalda Trumpa milost. Proslul bojem proti přistěhovalcům a organizoval dopravní kontroly namířené proti nim, což soud letos v červenci vyhodnotil jako pohrdání. V říjnu měl být v jeho případu vynesen rozsudek. Arpaiovi hrozilo půlroční vězení. Pětaosmdesátiletý šerif o sobě hrdě mluvil jako o tom „nejtvrdším šerifovi v USA“, řekl agentuře AP.

I am pleased to inform you that I have just granted a full Pardon to 85 year old American patriot Sheriff Joe Arpaio. He kept Arizona safe!