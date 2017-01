Trump plánuje znovu otevřít tajné věznice CIA v cizině. Ty se ‚proslavily‘ mučením

Exekutivní příkaz, který se podle Reuters a několika dalších amerických médií včetně The New York Times a The Washington Post chystá Trump podepsat, by anuloval dekrety prezidenta Baracka Obamy, kterými bývalá hlava státu zrušila věznice CIA v zahraničí a zakázala používání sporných výslechových technik. Podpis příkazu by sám o sobě program CIA neobnovil, otevřel by k tomu ale právní cestu, poznamenala agentura AFP.

V rozhovoru pro televizi ABC ve středu Trump řekl, že v účinnost krutých výslechových technik věří. „S ohněm musíme bojovat zase ohněm,“ konstatoval. Prohlásil, že radikální skupiny usekávají hlavy lidem na Blízkém východě. „Nesmíme s tím nic udělat. Nehrajeme na spravedlivém hřišti,“ řekl a dodal, že v účinnost trýznivých výslechových procedur má „absolutní důvěru“.

Tajné věznice v zahraničí provozovaly Spojené státy za předchozího republikánského prezidenta George W. Bushe během takzvané války proti terorismu po útocích z 11. září 2001. Jednou z technik, která se při výslechu podezřelých z terorismu používala, byl i takzvaný waterboarding, při kterém je u vyslýchaného vyvoláván pocit, že se topí.

V roce 2014 senátní výbor pro kontrolu zpravodajských služeb dospěl k závěru, že technika není účinná při získávání informací a CIA mohla potřebné údaje získat i jinou cestou. Podle agentury Reuters se proti znovuzavedení výslechové techniky staví řada vysoce postavených členů tajných služeb. Trump se nicméně k této metodě hlásil už během předvolební kampaně. Jeho nový ministr obrany James Mattis ale rovněž waterboarding považuje za neúčinný.

Exekutivní příkaz, který by měl Trump podepsat v následujících dnech, podle Reuters umožní také další fungování námořní základny Guantánamo na Kubě, kde USA drží podezřelé z terorismu. Bývalý prezident Barack Obama sliboval Guantánamo, kde nyní kde nyní pobývá už jen 41 vězňů, zavřít.