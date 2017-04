Trump připustil vážný konflikt s KLDR. Zároveň ale chválil Kim Čong-una

„Není mnoho dvaceti sedmi letých mužů, kteří by byli schopni převzít režim,” řekl Trump na adresu severokorejského vůdce. „Nedávám mu za to zásluhy, pouze říkám, že je velmi obtížné něco takového udělat. Na to, zda je či není racionální, nemám názor. Doufám, že je,” uvedl Trump.



Trump dále ocenil přístup čínského prezidenta Si-Ťin pchinga a uvedl, že bude po Jižní Koreji požadovat uhrazení protiraketového štítu THAAD, který USA v současnosti v partnerské zemi rozmisťují.



„Existuje možnost, že dojde k velkému, velkému konfliktu se Severní Koreou. Rozhodně,“ řekl Trump během rozhovoru v Oválné pracovně Bílého domu. „Moc rádi bychom tu záležitost vyřešili diplomaticky, ale je to velmi obtížné,“ dodal prezident.

Trump v poslední době přitvrdil verbální projevy proti KLDR, posílil námořní přítomnost USA v oblasti Korejského poloostrova a vyhlásil, že hodlá severokorejského vůdce Kim Čong-una přimět, aby upustil od raketových a jaderných testů.

Washington podle prezidenta bude po jižním sousedovi KLDR požadovat uhrazení přibližně miliardy dolarů (25 miliard korun), což jsou náklady odhadované na rozmístění systému THAAD v zemi. Jihokorejské ministerstvo obrany zareagovalo prohlášením, že se nic nemění na původním plánu, podle něhož „rozmístění, provoz a údržbu“ zařízení hradí USA.

Proti rozmístění systému protestovaly Čína a Rusko a nesouhlas dal najevo i favorit nadcházejících jihokorejských prezidentských voleb, vůdce liberální opozice Mun Če-in.



Trump v rozhovoru ocenil přístup čínského prezidenta k řešení severokorejské otázky. Peking dal v posledních dnech najevo sílící kritiku na adresu Pchjongjangu a podle amerického ministra zahraničí Rexe Tillersona Čína KLDR pohrozila, že za provedení jaderné zkoušky uvalí na severokorejský režim jednostranné sankce.