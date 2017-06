Tušil jsem, že umřu, popsal policista boj s teroristy v Londýně jen s obuškem v ruce

Youssef Zaghba, Khuram Shazad Butt a Rachid Redouane byli na začátku měsíce zastřeleni příslušníky speciální policejní jednotky zastřeleni. Před tím ale stihli najet autem do chodců a další smrtelně pobodat, nepřežilo 8 lidí, dalších 48 skončilo v nemocnici, mezi nimi i policista Marques.

Očití svědci serveru BBC News popsali, že svou nebojácností zachránil mnoho životů. On sám si myslel, že svým zraněním podlehne. Přesto dodnes považuje za svou povinnost, že se jim postavil.

Osmatřicetiltý policista pocházející z Briminghamu dostal od mužů vyzbrojených i falešnými sebevražednými vestami několik ran nožem. Teroristé jej kriticky zasáhli nad oko a do levé nohy těsně pod kyčel. Několikrát jej bodli i do rukou, kterými se snažil bránit. Na oko přestal po útoku dočasně vidět, zrak se mu ale vrátil. Jestli se sám vrátí do práce, ale neví.

Všichni zamrzli, když slyšeli křik

Marquesovi toho večera začala noční směna na mostě London Bridge. Těšil se, že se o své přestávce podívá na sestřih z finále fotbalové Ligy mistrů. Jenže od mostu uslyšel křik. Věděl, že něco je v nepořádku. „Zarazilo mě, že všichni, kdo byli v baru, u kterého jsem stál, zamrzli, jako sochy. Vyhazovači, kuřáci, lidé, co stáli v řadě, všichni se dívali jedním směrem,“ řekl Marques v rozhovoru pro stanici BBC.

Nejdříve si myslel, že šlo o hospodskou rvačku, proto se tím směrem rozběhl. Lidé mu po cestě říkali, že došlo k nějakému pobodání. „Netušil jsem, co se děje, tak jsem se rozhlédl. Za mými zády zakřičela nějaká žena. Otočil jsem se a viděl jsem, že na ni první z trojice zaútočil. Před dalším utíkal muž, ale upadl,“ popisoval ztěžka. V tu chvíli mu podle vlastních slov „zapadla ozubená kolečka do sebe“.

„Muž na zemi prosil o život, ale jeden z útočníků do něj nepřestával bodat. Vzal jsem do ruky obušek, hluboce se nadechl a zaútočil jsem na jeho hlavu,“ řekl Marques. Věděl, že se mu první rána povedla, měl nad útočníkem výhodu. „Byl skloněný a kňučel bolestí,“ dodal.

Jenže než stačil teroristu zpacifikovat, přiřítil se druhý a bodl jej těsně nad pravé oko. „Cítil jsem ocel, byla to strašná rána. Ihned se mi v pravém oku zatmělo, jako když vypnete světlo vypínačem,“ vysvětlil. Další ránu se mu přesto povedlo instinktivně zablokovat obuškem.

Od toho momentu zápolil Marques s oběma muži najednou, zničehonic se však objevil i třetí. Asi minutu a půl se podle vlastních slov pral se všemi, když první, který byl stále u země, začal policistu bodat opakovaně do nohy. „Jediné, co se mi honilo hlavou, bylo, abych nepadl k zemi. Necítil jsem, jak moc jsem raněn,“ pokračoval.

Jako surrealistická kovbojka

„Ten nejmenší z nich stále volal ‚Allahu akbar‘. Bylo to jako v surrealistické kovbojce. Stáli jsme proti sobě a čekal jsem, že se na mě vrhnou. Mohli mě klidně dorazit,“ popisoval Marques. Jenže útočníci se obrátili a začali si hledat nové oběti.

Na místo přispěchali policistovi kolegové. „Krvácel jsem, ale říkal jsem jim, že je musí dostat. Přestával jsem vidět i na levé oko a myslel jsem si, že to je můj konec. Tušil jsem, že umírám. Řekl jsem kolegovi, co má vyřídit mé rodině a policejnímu parťákovi, a pak jsem omdlel,“ popsal poslední momenty, které si pamatuje.

V nemocnici musel Marques podstoupit sérii operací. Denně bere 25 prášků na svá zranění. Doufá, že bude moct znovu plně používat pošramocené nohy, ale na to je ještě příliš brzy.

„Nevím, jestli budu moct pokračovat v policejní práci, ale doufám, že ano. Je to věc, ve které jsem dobrý. Jsem hrdina? Myslím, že v očích mnoha ano, ale stejně osm lidí zemřelo. Dělal jsem prostě svou práci. Snažil jsem se ochránit lidi kolem,“ uzavřel svůj příběh Marques.