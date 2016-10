Osmačtyřicetiletý Brit je podle McDougalla „rozhodně první volbou“. „Byli bychom hrozně rádi, kdyby se Daniel vrátil jako Bond,“ uvedl producent.



Craig loni prohlásil, že by si „raději podřezal žíly“, než aby se vrátil na plátno jako Bond, a pokud by se nakonec pro natáčení přece jen rozhodl, udělal by to „jenom pro peníze“. Na otázku, kdo by ho měl nahradit, tehdy uvedl, že je mu to srdečně jedno.

O změně filmového představitele hrdiny napínavých románů Iana Fleminga, který ho do služeb britské královny dal poprvé začátkem 50. let minulého století, se diskutuje dlouho. Mezi favority na nového Bonda se objevila jména irského herce Aidana Turnera či Britů Toma Hiddlestona a Idrise Elby.

Poslední Craigovou bondovkou byl loni uvedený Spectre, který po celém světě vydělal zhruba 880 milionů dolarů (21,2 miliardy korun). Celkem britský herec natočil čtyři filmy jako „agent s povolením zabíjet“: Casino Royale, Skyfall, Quantum of Solace a Spectre.

Na počátku září se objevila v médiích informace, že tvůrci bondovek Craigovi nabídli za natočení dalších dvou dílů 150 milionů dolarů (3,6 miliardy korun).