Útok ve Stockholmu má další oběť. Zraněním podlehla šedesátiletá žena

Policie uvedla, že pátou obětí je zhruba šedesátiletá žena, která byla hospitalizována v jižním Švédsku. Její identitu policie neuvedla. Už po útoku zemřeli dva Švédové, Belgičan a Brit.



Akilov je držen ve vazbě, k činu se nepřihlásila žádná teroristická organizace. Uzbekovi byla ve Švédsku opakovaně zamítnuta žádost o povolení k pobytu.

Uzbecká policie oznámila, že na Akilova v únoru vydala mezinárodní zatykač kvůli podezření z náboženského extremismu. V Uzbekistánu mu tak hrozilo až 20 let vězení. Podle výpovědí jeho příbuzných a známých se muž nacházel ve Švédsku, kde se dostal pod vliv tádžické odnože organizace Islámský stát (IS). V roce 2015 se prý snažil dostat přes Turecko do Sýrie, byl však zadržen na turecko-syrských hranicích a jako uprchlík následně deportován zpět do Švédska.