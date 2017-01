Václav Klaus ml. získal první nominaci do Poslanecké sněmovny

„Podpory mého domovského sdružení si vážím. Současné vládní politické elity jsou odtržené od reality a našich každodenních starostí. Je proto na čase bránit normální svět a vrátit naši zemi lidem, kteří pracují a platí daně,“ řekl ke své nominaci Václav Klaus ml. Základními hodnotami musí být podle Klause ml. tradice, rodina, vlast, soukromé vlastnictví a morálka.

„Je nám ctí vyslat do boje o Poslaneckou sněmovnu Václava Klause ml. Je skutečnou osobností, kterou nejen ODS, ale především naše země potřebuje,“ okomentoval výsledek primárních voleb ODS na Praze 6 předseda oblastního sdružení Jakub Stárek.

Dále občanští demokraté na Praze 6 nominovali na kandidátní listinu do Poslanecké sněmovny populární bývalou starostku Marii Kousalíkovou. Kandidátku ODS v Praze sestaví celopražský sněm, který se sejde poté, co proběhnou oblastní sněmy v jednotlivých částech Prahy.

Václav Klaus ml. mluvil o volbách již minulý podzim. „Chci příští rok kandidovat ve volbách, pak se uvidí,“ sdělil Klaus serveru iDNES.cz.

Zda se zároveň pokusí dostat do vedení Občanské demokratické strany tehdy neupřesnil. „Teď říkat, že mám vyšší ambice, by ani nebylo slušné, protože nemám žádný mandát, ani jsem neprošel žádnými volbami. Pak se uvidí, to rozhodnou občané,“ odpověděl Václav Klaus mladší na dotaz iDNES.cz.