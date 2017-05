Vládní krize: Babiš jako falešný mučedník? Munice pro ČSSD, míní Sobotka

Předseda vlády připustil, že Babiš dodal svými kauzami sociální demokracii munici do předvolební kampaně. ČSSD se proto chce prezentovat jako strana, která brání demokratický právní stát a liberální politický systém proti Babišovi. „Já myslím, že nějakou munici nám Andrej Babiš dodal. Z pohledu jeho minulosti, která se teď odhalila, a také z pohledu toho, že se ukázalo, že je to člověk, který lže,“ řekl Sobotka. Narážel na usnesení Sněmovny z minulého týdne, ve kterém poslanci na základě Babišových nahrávek zveřejněných v posledních týdnech na webu konstatovali, že ministr opakovaně veřejně lhal a zneužíval svá média ke kompromitaci politických soupeřů.

Jedním z motivů kampaně před podzimními volbami proto bude obrana demokratického právního státu, uvedl Sobotka. „Jako sociální demokracie jsme odpůrci toho, abychom se stali firmou Andreje Babiše, abychom se posouvali autoritářským směrem,“ řekl. Česko má podle něj silnou demokratickou tradici a lidé si nepřejí, aby byli součástí jedné firmy a žili jen ve strachu z jejího majitele.

Sobotka chtěl původně řešit problémy kolem Babiše demisí celé vlády, zdůvodnil to tím, že se Babiš již připravuje na roli mučedníka. Nakonec však přistoupil s tímto rizikem jen k odvolání ministra. „Pokud se bude Andrej Babiš stylizovat do role mučedníka, tak to bude zatraceně falešný mučedník,“ uvedl. Takovou roli podle premiéra nemůže Babiš hrát, když je kompromitovaný celou řadou podezření a skandálů. „Mučedník by byl, kdyby byl odvolán bez důvodu, pokud by to byla jen politická motivace,“ vysvětlil.

Sociální demokracie v březnu avizovala, že v kampani se nechce vyhraňovat vůči Babišovi, ale spíš nabízet vlastní témata a myšlenky. Nakonec se však nevyhne oběma tématům. „Dokončujeme program, představíme ho v červnu na programové konferenci,“ uvedl Sobotka. Zaměřovat se bude na postavení zaměstnanců, seniorů, rodin s dětmi. „Současně chceme garantovat demokratický parlamentní systém. My se nechceme stát firmou Andreje Babiše,“ řekl.

Kdy přijmeme euro? Na to musíme odpovídat

Premiér Bohuslav Sobotka se dále v Hospodářské komoře vyslovil pro to, aby si Česká republika stanovila termín přijetí eura. Důvodem je situace v Evropě po francouzských a německých volbách. Snahou vícerychlostní Evropy podle něj nebude čekat na některé členské státy. Sobotka to uvedl dnes na sněmu Hospodářské komory ČR.

„Dříve nebo později si musíme odpovědět na otázku ne jestli, ale kdy budeme schopni jako Česká republika přijmout společnou evropskou měnu,“ řekl premiér.

V ČR se vedou debaty o přijetí eura již delší dobu. Vláda několikrát deklarovala, že v tomto volebním období termín přijetí eura nestanoví. Sobotka dříve zastával názor, že by Česká republika termín neměla stanovovat, dokud nezlepší stav veřejných financí a nezvýší životní úroveň v zemi ve vztahu k vyspělým státům EU.