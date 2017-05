Agentka FBI s českými kořeny se vdala za teroristu z IS, kterého vyšetřovala

Podle CNN se agentka Greeneová, která se narodila v Československu, v Sýrii vdala za Denise Cusperta, německého rappera vystupujícího pod jménem Deso dog. Cuspert si sám již dříve v Sýrii změnil jméno na Abú Talhá al-Almání.

Videa, na kterých Cuspert vystupoval, měla přitáhnout mladé k Němce k teroristickým organizacím. Na záznamech je vidět Cuspert, který stojí v krvi a vyhrožuje bývalému prezidentovi Barracku Obamovi.

Ještě předtím, než se Greeneová vydala za Cuspertem do Sýrie, měla podle soudních záznamů lhát svým zaměstnavatelům o cíli své cesty a také měla přes Skype islamistu varovat, že jej vyšetřuje FBI.

Podle soudních záznamů uvedla Greenová, že její cesta je „osobní dovolená“ a svému americkému manželovi řekla, že jede navštívit rodiče do Mnichova. Namísto toho odletěla do Istanbulu, odkud kontaktovala Cusperta.

„Je to neskutečná ostuda pro celé FBI, o tom není pochyb,“ uvedl pro CNN bývalý zaměstnanec ministerstva zahraničních věcí USA John Kirby. „Většina lidí ze Západu, pokud zavítá do regionu IS, riskuje, že skončí s useknutou hlavou. Celá její cesta musela být velmi dobře zkoordinovaná, aby se žena, Američanka, zaměstnankyně FBI, mohla dostat do rezidence známého muže ve vedení IS,“ dodal Kirby.



Již několik týdnů po odletu do Sýrie a uzavření manželství si však Greeneová uvědomila svou chybu. Začala si psát s někým, koho znala ve Spojených státech. „Jsem pryč, a nemůžu se vrátit. Jsem v Sýrii,“ napsala podle dokumentů Greeneová známému.

„Pravděpodobně půjdu do vězení na dlouhou dobu, jestli se vrátím, ale to je život,“ napsala Greeneová. Nakonec tak učinila. Po svém návratu do Spojených států v srpnu 2014 přiznala, co udělala, sdělila své pochybení úřadům a byla odsouzena ke dvěma rokům vězení.

Příběh Greeneové zůstal od jejího návratu ze Sýrie dobře utajený až do současnosti, včetně soudních dokumentů. V momentu kdy vyšetřovatelé ukončili spolupráci s Greenovou, požádali soud o odtajnění části z nich.



Ačkoliv agentka prošla složitým přijímacím procesem do FBI a měla prověrku na nejvyšší stupeň, nikdo v jejím okolí prý nezaznamenal nic zvláštního. Obzvlášť nic, co by naznačovalo, že by chtěla zběhnout od FBI.

Greeneová si odseděla ve vězení dva roky, v současnosti pracuje na hotelové recepci. Žádost o rozhovor se CNN odmítla. Pokud by tak udělala, její rodina by se prý dostala do ohrožení.