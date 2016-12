Vyzkoušejte letos něco nového. Co třeba špaldové perníčky?

Špaldové perníčky

250 g špaldové mouky



90 g cukru moučka



60 g másla



60 g medu



1 velké nebo dvě menší vejce



1⁄2 lžičky sody



1⁄4 sáčku prášku do pečiva



perníkové koření



kakao



Suroviny nejprve nechejte ohřát na pokojovou teplotu. Poté je všechny vložte do mísy kuchyňského robotu, nasaďte stromečkovou metlu a nechejte vypracovat hladké těsto. Hotové těsto zabalte do potravinářské fólie a nechejte odpočívat v lednici, ideálně do druhého dne. Druhý den rozehřejte troubu na 160-170 stupňů. Těsto nechejte trochu povolit a na pomoučněné pracovní ploše vyválejte placku o šířce 4mm. Vykrajujte tvary, které pak přeneste na plech vyložený pečícím papírem. Pečte asi 12-15 minut, až jsou perníčky zlatavé a začnou vonět.

Recept pro KitchenAid.cz připravila Martina Mazalová z blogu V kuchyni obyčejné ženy.