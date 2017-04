Konečné výsledky ve Francii. 1. kolo voleb vyhrál Macron před Le Penovou

Třetí skončil s 19,91 procenta hlasů zástupce republikánů François Fillon a jen těsně za ním se s 19,64 procenta umístil kandidát krajní levice Jean-Luc Mélenchon. Pátou příčku obsadil socialista Benoit Hamon, pro něhož hlasovalo jen 6,35 procenta zúčastněných voličů. To je nejhorší výsledek socialistů v prezidentských volbách za několik desítek let. Celkem se o prezidentské křeslo v prvním kole ucházelo 11 kandidátů, volební účast činila 78,69 procenta. To je o něco méně než v předchozích prezidentských volbách v roce 2012, kdy v prvním kole přišlo hlasovat 80,42 procenta voličů.