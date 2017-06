Za ‚barbarské‘ ucpání ptačích hnízd hrozí pachateli až 5 let vězení

Dosud neznámý pachatel na konci května pěnou ucpal vletové otvory do 57 hnízd vzácné vlhy pestré. „Po pachateli stále pátráme, žádný konkrétní poznatek ke konkrétní osobě zatím nemáme,“ uvedl mluvčí.

Obsazená byla asi desítka hnízd, ptáci sedící na vejcích se kvůli pěně nemohli dostat dovnitř ani ven, hrozilo, že uhynou. Hnízda se brzy podařilo znovu uvolnit, poblíž byli náhodou pracovníci České inspekce životního prostředí (ČIŽP). „Kvůli šetření jiného případu byli naši inspektoři zcela náhodou nedaleko. Když se o tomto neuvěřitelném barbarství dozvěděli, mohli okamžitě zasáhnout. Ihned začali s odstraňováním montážní pěny a uvolňováním vletových otvorů,“ uvedl už dříve ředitel oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně Jindřich Mikeš.

Pokud by nebyl prokázán trestný čin, inspektoři by mohli zahájit správní řízení podle zákona na ochranu přírody. Za škodlivý zásah do vývoje zvláště chráněného druhu lze uložit fyzické osobě pokutu až 100.000 korun, právnické nebo podnikající fyzické osobě až jeden milion. Vlha pestrá patří mezi silně ohrožené druhy živočichů. Ornitologové odhadují, že v Česku hnízdí 800 až 1000 párů, a to především na jižní a jihovýchodní Moravě. Hnízdo si vlha pestrá staví na konci nory, kterou buduje v písčitých nebo hlinitých přírodních stěnách.