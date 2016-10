Minulý rok navštívilo hlavní výstavní prostor a doprovodné akce Designbloku kolem 50 tisíc lidí. Organizátoři letos počítají s obdobnou účastí. Rozpočet festivalu činí podle ředitelky Jany Zielinski 10 až 15 milionů korun. Hlavní město přispívá grantem 1,5 milionu.

„Tato částka není zásadní, přesto je pro festival důležitá. Z peněz hradíme nájem, ale i doprovodný program nebo účast zahraničních umělců,“ řekla Lidovým novinám Jana Zielinski.

„Festival v současné době potřebuje 14 tisíc metrů čtverečních výstavní plochy. V minulých letech jsme otevřeli až pět výstavních lokací. Návštěvníci se tak mohli podívat do nikdy neotevřených prostor, ale zároveň nezískali komplexní pohled na výstavu. Proto jsme se letos rozhodli centrovat většinu expozic do křídel Průmyslového paláce.“



Doprovodné programy se však až do pondělí budou odehrávat i po celém hlavním městě. Především v pražských Holešovicích, ve čtvrti Letná a ve Starém městě. „Máme radost, jak se celé hnutí kolem designu rozrostlo do malých obchodů, uměleckých galerií, ale i restaurací. Přijet do Prahy už proto neznamená vidět jen baroko,“ sdělil Jiří Macek, kreativní ředitel festivalu.



Spolu s lokálními umělci i designéry z celého světa se veřejnosti představí firmy, které nejsou na první pohled spojovány s uměním. Lze tak jmenovat značky Škoda, Adidas nebo Erste Premier.

„Za největší úspěch považuji, že se nám podařilo zajistit, aby firmy spolupracovaly s designéry a umělci tak mohli dostávat práci a živit se jí,“ řekla na tiskové konferenci ředitelka festivalu Jana Zielinski. Pro letošní ročník akce Designblok organizátoři však omezili zúčastněné firmy, a vše co pro expozice vytvořili je vyrobeno pouze pro akci samotnou.



Účast na festivalu si designéři hradí sami. Platí poplatek ve výší jednoho tisíce korun za metr čtvereční. Pronajmout si mohou plochu od 7 do 25 metrů čtverečních.

„Pro umělce je Designblok příležitostí k prezentaci nových kolekcí a dostat se do kontaktu s výrobci. Zářným příkladem je tak spolupráce Maxima Velčovského s výrobcem skla Lasvit nebo designérů Olgoj Chorchoj se sklárnou Bomma. Festival ale navštěvují i sběratelé hledající umělecké unikáty,“ řekla Jana Zielinski.

Většina přehlídek v rámci festivalu Designblok je prodejních. Návštěvníci si tak budou moci svůj oblíbený model šatů nebo šperku pořídit za ceny přímo od designérů. Celotýdenní vstupné do všech budov, na módní přehlídky a doprovodné akce činí 350 korun.