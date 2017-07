Zaměřte se na kola a koloběžky. Strážníci v Praze prý dali málo pokut, mají to napravit

PRAHA Na sociálních sítích se objevil dopis s úterním datem, pod nímž je podepsán ředitel městské policie na Praze 1 Miroslav Stejskal. Obsahuje kritiku strážníků za nečinnost. Podle autora interního nařízení je nevysvětlitelné, že strážníci oproti předchozímu roku evidovali o polovinu méně přestupků a s tím spojených sankcí. Požaduje tedy po nich, aby čísla „nahnali“ přes evidované přestupky za drobnější prohřešky, například za jízdu na kole či koloběžce po chodníku. Že se dopis s tímto obsahem dostal k řadovým strážníkům, potvrdily serveru Lidovky.cz nezávisle na sobě dva zdroje.

„Klesli jsme ve všech oblastech činnosti, tedy i v počtu řešených dopravních přestupků a s tím spojenému ukládání sankcí, “ stojí v dokumentu, který se objevil na sociálních sítích. Podle autora si za „důsledky“ za nízký počet řešených přestupků „ponese každý individuálně podle toho, jaký stav jsme u konkrétního strážníka zjistili.“

„Nečinně se procházet po městě můžete ve svém osobním volnu, nikoliv v pracovní době. Každý strážník, který obdrží upozornění na špatnou pracovní činnost, bude mít jeden měsíc na nápravu, pokud se situace nezmění, přijmu přiměřená opatření vůči uvedenému strážníkovi,“ píše se v nařízení.



Šéf městské policie podle uniklého dokumentu zároveň žádá od strážníků, aby od 1. srpna ohlašovali e-mailem za každou směnu všechny přestupky cyklistů a jezdců na koloběžce jezdících na chodníku či v protisměru a na dalších místech. Větší pozornost by se měla zaměřit i na vozítka segway. „Přestupky v této oblasti se co do počtu stupňují, a to bez povšimnutí strážníků,“ dodává v dokumentu autor.

Městská policie: Dopis ověřujeme

Podle mluvčí městské policie Michaely Teplé se tiskové oddělení zabývalo pravostí dopisu kolujícího po sociálních sítích, respektive ověřovalo, zda se plně shoduje s originálním dokumentem, který opravdu ředitel svým podřízeným zaslal. Odpoledne podle ní městská policie vydá k obsahu dopisu tiskové prohlášení.

Že se v podobě zveřejněné na sociálních sítích dostal do rukou řadových strážníků, však potvrdily serveru Lidovky.cz nezávazně dva zdroje.

Velitel Městské policie v Praze 1 Miroslav Stejskal.

Existenci a pravost dokumentu potvrdil jak jeden ze strážníků na Praze 1 pod podmínkou anonymity, tak i předseda výboru pro městskou a obecní policii Unie bezpečnostních složek Richard Krbek. Podle něj jde ze strany Stejskala o šikanu.

Zakazoval domluvu, nařizoval pokutu

„Není to žádná novinka. Pan Stejskal už léta vypisuje a úkoluje lidi a nakazuje jim, jak mají řešit přestupky. Pamatuji si, když jsem pod panem Stejskalem pracoval, tak vydával nařízení, kolik mají strážníci řešit přestupků a jak je mají řešit. Zakazoval domluvu a nakazoval pokuty,“ říká Krbek.



Podle něj však nemůže ředitel nařídit strážníkům, jak mají situace řešit. „Když není na místě, tak přece nemůže vědět, jak se dá situace řešit. Dokonce existují nahrávky pana Stejskala, jak křičí do vysílačky na strážníka, aby toho člověka vykostil a dal mu pokutu asi tisíc korun,“ uvedl Krbek pro Lidovky.cz.

„Přiměřená opatření vůči strážníkovi“, která jsou v dopise podřízeným zmíněna, vysvětluje Krbek jako možné snížení, či sebrání odměn. Podle Krbka by se strážníci měli zabývat ochranou veřejného pořádku a ne vybírat pokuty a „fungovat jako výběrčí daní z pohádky O pyšné princezně“.