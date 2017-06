Zbaví se sociální demokracie Bohuslava Sobotky? Bude mít ČSSD triumvirát?

Středa bude podle všeho klíčovým dnem pro premiéra a předsedu ČSSD Bohuslava Sobotku. Bude totiž zasedat úzké vedení ČSSD, které má na oficiálním programu přípravu programové konference, řešit ale zřejmě bude i spekulace o odchodu Bohuslava Sobotky z postu stranického lídra.

Podle informací LN bude řešením krize uvnitř sociální demokracie rozdělení klíčových funkcí mezi tři vlivné muže. Dosavadní předseda strany Bohuslav Sobotka zůstane premiérem, vedení strany ale až do příštího sjezdu přenechá ministrovi vnitra Milanu Chovancovi. Volebním lídrem se stane šéf diplomacie Lubomír Zaorálek. Jeho osobnost zkušeného politika a obratného rétora má v ostré předvolební kampani zvrátit propad preferencí a nastartovat stranu opět k růstu.

Bude také jednat vláda, která má na programu mimo jiné návrh dalšího postupu ČR ke kontrole nabývání a držení zbraní. Vláda tak reaguje na čerstvou směrnici Evropské unie, která staví mimo zákon samonabíjecí zbraně. Nařízení vzbudilo v Česku vlnu nevole nejen mezi fandy zbraní a myslivci, ale i mezi politiky.

Podporovatelé novelu vyzdvihují jako důležitý prostředek, který pomůže zatlačit teroristy, ale odpůrci oponují, že teroristé využívají hlavně nelegálně držené zbraně.

Ministerstvo obrany chce pracovat na návrhu, který by umožnil střelcům nechat si některé zbraně, jež zapovídá zpřísněná unijní směrnice. Problémem se delší dobu zabývá také ministerstvo vnitra, které pracuje na legislativním řešení i textu žaloby proti směrnici.

Předseda Strany práv občanů Jan Veleba předá předsedovi Senátu Milanu Štěchovi dopis senátora Františka Čuby s návrhem řešení jeho dlouhodobé absence v horní komoře parlamentu. Poté ve Frýdlantském salonku vystoupí Veleba s prohlášením pro tisk.



Jednaosmdesátiletý senátor a někdejší předseda JZD Slušovice v Senátu chyběl více než devět měsíců. Naposledy se jednání horní komory účastnil loni 24. srpna. Pak podstoupil operace trávicího traktu. Terčem kritiky se stala nejen Čubova dlouhodobá absence, ale i to, že po celou dobu pobíral senátorský plat včetně finančních náhrad ve výši zhruba 122 000 korun měsíčně a nevzal si neschopenku. Do konce loňského roku Senát platil Čubovi i pronájem pražského bytu za 17 000 korun měsíčně.

Soud projedná případ dvou policistů, kteří loni v létě zasahovali proti Michelle Sudků v kavárně na pražském Újezdě. Sudků loni v obchodním centru na pražském Smíchově ubodala ženu a soud ji za to poslal na 30 let do vězení a nařídil jí ústavní léčbu. V Bohnicích přitom byla Sudků hospitalizována poté, co se asi dva týdny před vraždou pokusila v kavárně na pražském Újezdě uškrtit mladou ženu.

Přivolaní policisté prý poškozené řekli, že může podat oznámení, ale bude to znamenat, že ji odvezou na stanici k výslechu, který může trvat až do večerních hodin. Žena se poté rozhodla oznámení nepodávat a Sudků byla převezena do psychiatrické nemocnice v Bohnicích, lékaři však o útoku nic nevěděli. Obvodní soud uznal policisty vinnými ze zneužití pravomoci úřední osoby, protože zásah podcenili. Soud je potrestal trestním příkazem, po stížnosti žalobce ale nyní musí kauzu soud veřejně projednat.

Rada České televize bude volit svého předsedu a místopředsedy. K nejzásadnějším pravomocem rady patří jmenování a odvolávání generálního ředitele televize a schvalování jejího rozpočtu. Současným předsedou je Jan Bednář, místopředsedy Jaroslav Dědič, Richard Hindls a Jiří Závozda.



Ve Štrasburku se uskuteční plenární jednání Evropského parlamentu. Poslanci projednají mimo jiné rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o odstoupení od pařížské klimatické dohody a budou debatovat o migraci a o tom, jak výsledek nedávných voleb v Británii ovlivní brexit.



Ze základny Bajkonur v Kazachstánu odstartuje nákladní kosmická loď Progress MS-6 k Mezinárodní vesmírné stanici.