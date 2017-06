Zeď není třeba. Pohraničníci v USA mají drony a techniku vyzkoušenou v Afghánistánu

V přenosném přístřešku na okraji amerického pohraničního města Roma v Texasu sídlí agent pohraniční stráže Jonathan Hoyt. Na svém počítači připojeném ke kamerám a dalšímu sledovacímu zařízení sleduje gumové rafty plavící se přes řeku Rio Grande na hranici USA s Mexikem. Stačí mu jen posunout myší, aby sledoval každý jejich pohyb.

Technika, kterou má k dispozici, je jen zlomkem toho, co získalo ministerstvo pro vnitřní bezpečnost od resortu obrany. Po Afghánistánu a Iráku zdědili pohraničníci také rozhledny, drony a aerostaty, obří horkovzdušné balóny přivázané k zemi. Nad hranicí létají také helikoptéry s infračervenými senzory a kamerami.

Ačkoliv prezident stále volá po masivní zdi, aby chránila hranice, pohraniční stráž se mezitím modernizovala natolik, že neustále zvyšuje svou úspěšnost v boji s ilegální imigrací a pašováním drog. „Stavba zdi je řešení jako ze 14. století pro problém 21. století,“ ponižoval prezidentův plán podle amerického listu The New York Times (NYT) texaský kongresman za demokraty Henry Cuellar.

Pro příští rok navrhuje Trumpova administrativa zvýšení rozpočtu pro bezpečnost hranic o 2,9 miliardy dolarů (více než 68 miliard korun). 60 procent z toho má jít na stavbu zdi. To však musí schválit Kongres, který má však výhrady k mnoha oblastem, proto vše může být i úplně jinak.

Kde vzít peníze?

Když Trump vstupoval do Bílého domu, slíbil, že stavba zdi začne co nejdříve. Podle amerického serveru NBC News má ale americká Celní a pohraniční správa (CBP) dosud k dispozici na stavbu pouze 20 milionů dolarů (asi 470 milionů korun). Přitom se odhaduje, že jedna míle z celkových více než 1900 má stát nejméně 1 milion dolarů, a podle největších pesimistů až 21,6 milionu dolarů.

Americký rozpočet pro období do října letošního roku počítal pouze s opravami 65 kilometrů stojícího plotu (z celkových asi 1100 kilometrů) na hranici s Mexikem. Po oficiálních penězích na betonovou zeď však není ani vidu ani slechu.

Obecně americká média i odborníci počítají s tím, že Trump bude muset přesvědčit k financování Kongres, nebo mexickou vládu, jak sliboval v kampani voličům. Ta však takové výdaje striktně odmítá. Kongres zase ukázal svou nelibost, když peníze odmítal zařadit na konci dubna do rozpočtu. Trumpovo trvání na této položce nakonec málem vedlo k zablokování vlády.

Technologie místo přetížených pohraničníků

Bývalí i současní pohraniční pracovníci však na zdi rozhodně netrvají, naopak považují za přínosnější technologické vymoženosti. „Jsou to aerostaty a rozhledny, které vyplňují podél hranice mezery tam, kde není možné nasadit dostatek mužů, ne plot nebo zeď,“ uvedl David Aguilar, bývalý šéf CBP. „Pracovníkům to umožňuje vidět neustále, co se na hranicích děje,“ doplnil.

Agent Hoyt, který sleduje dění na Rio Grande, tak například jednoduše posune informaci agentům poblíž sledovaného místa. Ti ihned zasáhnou, pokud se někdo podezřelý snaží dostat na druhou stranu hranice, do USA.

Ministerstvo pro vnitřní bezpečnost na hranici využívá také 12 tisíc senzorů v zemi, stovky čteček poznávacích značek na přechodech a gigantická rentgenová zařízení na prohledávání vlaků a nákladních aut. V plánu je také začít využívat malé drony se schopností rozeznat obličeje a další zařízení na určování biometrických informací.

Experti na problematiku imigrace upozorňují, že technologický vývoj může být mnohem účinnější než fyzická zeď a ještě stát méně peněz. „Technologie je na prvním místě. Tyto vymoženosti mohou být využívány po celé délce hranice. Někde prostě nejde postavit zeď,“ vysvětlil Aguilar.

Nese to však i stinné stránky. Podle profesorky Guadalupe Correa-Cabrerové z washingtonského think-tanku Wilsonova centra vytvořil technologický pokrok z klidných pohraničních měst zóny pod masivním dohledem. „Všichni obyvatelé jsou dokumentováni a katalogizováni. To ničí jejich soukromí,“ řekla NYT.

Opačného názoru je šéf pohraniční stráže v údolí Rio Grande Manuel Padilla. „Bez technologie jsme neměli ponětí, co se děje na druhé straně hranice. Teď víme i o věcech, o kterých jsme neměli ani tušení,“ uvedl s tím, že byla spousta míst, na která se jeho podřízení dostávali velmi obtížně.