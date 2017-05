‚Vládu by měl opustit jen Sobotka‘. Zeman chce premiéra z ČSSD, nevyloučil ale ani Bělobrádka

Nevyloučil ale to, že by premiérem mohl jmenovat i předsedu KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, pokud by sociální demokraté jeho nabídku odmítli. Řekl to ve čtvrtek v rozhovoru pro TV Barrandov.



Jméno nového ministerského předsedy oznámí Zeman po návštěvě Číny, z níž se vrací 18. května.

Půl roku do řádných voleb je podle prezidenta nesmyslné dramaticky měnit ministry. „Až na drobné výjimky by vláda měla zůstat ve stejné sestavě. Jediný, kdo by se měl vyměnit, je premiér,“ řekl Zeman. Sobotka se podle něj dobrovolně rozhodl odejít, ostatní ministři by měli „až na drobné výjimky“ pokračovat. Novým premiérem by se měl stát člověk, který bude schopný získat pro svůj tým důvěru Poslanecké sněmovny, dodal Zeman.