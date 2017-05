Facka od Zemana, prezident odstřelil Sobotku, píší o setkání na Hradě deníky

Prezident podle titulků novin Sobotku ponížil, vyřadil ze hry, odstřelil. Podle komentátorů se Zeman zachoval nedůstojně, arogantně, s pro něj typickou pomstychtivostí, přičemž Sobotka mu svým nejasným postojem ohledně podání-nepodání demise nahrál na smeč.



„Nevraživost, která začala v roce 2003, kdy Sobotka patřil k těm, kteří Zemana nepodpořili v prezidentské volbě, dosáhla vrcholu,“ uvedla v titulním článku páteční Mladá fronta Dnes (MfD) s titulkem Facka od Zemana. Komentátor deníku poznamenal, že prezident premiérovi nikdy nezapomněl zradu z prezidentské volby a Sobotka zase sotvakdy spolkne čtyři roky starý lánský puč. „Když se k tomu přidá dramaticky odlišné osobnostní založení obou mužů, je z toho absurdní divadlo jako včerejší demise nedemise na Hradě, z níž bylo divákům trapně snad víc než oběma aktérům této smutné podívané,“ uvedl. Sobotka si podle autora sám naběhl, když ohlášenou demisi odložil, a Zeman zase neunesl váhu role hlavy státu a chová se jako „arogantní pistolník“. „Země v zajetí chaotického slabocha a mstivého starce,“ uzavírá komentář MfD.

„Prezident v přímém přenosu opakovaně ponižoval premiéra. Trapně muselo být i tomu, kdo k premiérovi nechová žádné sympatie. Není pochyb, že Bohuslav Sobotka si o knokaut řekl sám,“ napsal autor úvodního sloupku Lidových novin. „Miloš Zeman je svými hyperbolami a invektivami pověstný, tvoří značnou část jeho popularity. Ale dělat při setkání státníků z korektního Sobotky hlupáčka? Prezident se otáčí zády a odchází, zatímco premiér mu vážně odpovídá? V prostorách Pražského hradu i nepřátelé ‚elitářských politiků‘ očekávají jistou míru noblesy a důstojnosti, i oni mohou cítit, že hospodské chování je zde za hranou,“ píší páteční Lidové noviny.

Komentátor Práva míní, že fraška na Hradě odhalila karty ústavních aktérů. Zeman se podle něj na Sobotkovu demisi musel těšit „jako capart na Vánoce“. A ačkoliv většina ústavních právníků i politologů bude toho názoru, že s premiérem padá celá vláda, Zeman si může myslet opak a na jeho straně by mohlo být i veřejné mínění. „Již jsme si zvykli, že je Zeman průkopníkem variant, jež by nás nenapadly ani v nejdivočejších snech. Jeho fantazii neradno podceňovat. Zvlášť když má za stěžejní cíl odstranit Sobotku. Naopak Babiš se mu v budoucnu coby spojenec může hodit,“ píše komentátor. Pro Sobotku je prý výhodné předat prezidentovi demisi až v momentě, kdy se začne rýsovat řešení založené na koaličním půdorysu, do kterého už Zeman nebude mít moc šancí zasáhnout.

Deník E15 v pátek vyšel s titulkem „Zeman odstřelil Sobotku“, Blesk má titulek „Vzpoura proti Zemanovi v přímém přenosu“, Hospodářské noviny zase v úvodním článku napsaly, že Zeman vyřadil Sobotku ze hry. „Špatná parodie na demisi vypadala jako historka z podsvětí,“ napsal server Aktuálně. Jeho komentátor si myslí, že dění na Hradě bylo divadlo nedůstojné vážnosti chvíle. „Česká politika poznala za poslední léta ‚dno‘ na řadu různých způsobů, a tenhle patří mezi nejbizarnější,“ soudí.

Web Echo24 shrnul konflikt nejvyšších ústavních činitelů před televizními kamerami titulkem:“ Zeman nastražil past na Hradě. Sobotka se nedal. Faux pas na Hradě“. Server info.cz zase přestřelku prezidenta a premiéra komentoval slovy, že Zeman chce sociální demokraty ponížit, deklasovat, zničit. „Druhý závěr zní: Zemanovi je ústava zcela ukradená. A za další: Zeman, pokud jde o politickou kulturu, dosáhl dalšího dna,“ míní komentátor.