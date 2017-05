ZVĚŘINA: Do voleb si klidu rozhodně moc neužijeme

Ovšem další poryv bouře můžeme očekávat v okamžiku, kdy se objeví první průzkumy veřejného mínění. Ti, kteří budou ztrácet proti předchozím zkoumáním, začnou opět vymýšlet, jak se situací zamíchat. Přitom mnozí se oddávají iluzím, například první místopředseda ČSSD Milan Chovanec. Ten si vykládá středeční demonstraci proti Babišovi a Zemanovi, která přivedla do ulic několika měst více než 25 tisíc rozhořčených občanů, jako podporu jeho strany a premiéra.

To je veliký omyl. Demonstranti byli voliči mnoha stran, především opozice, a voliči ČSSD mezi nimi tvořili zajisté menšinu. Demonstrující spojovala nechuť či možná i nenávist vůči pánům Babišovi a Zemanovi, nikoli láska k Bohuslavu Sobotkovi. Jestli premiér posílil, to se teprve ukáže. Možná posílil, ale možná jen vnitrostranicky a jen dočasně.



Je to podobně iluzorní jako schůze sněmovny. Její účastník může mít pocit, že Andrej Babiš je dočista vyřízený jako politik a že je prakticky nevolitelný, čemuž odpovídá i závěrečné usnesení. Jenže mimo politické akvárium se málokdo obtěžuje nejen sledováním jednání, ale nebude se vážně zaobírat žádnými usneseními.

Bouře vypukne zajisté i poté, kdy se vydá na turné Andrej Babiš a začne objíždět regiony jako opozičník (protože ho vyhodili z vlády) a slibovat lidem modré z nebe. Proti tomu se hodně těžko bude hledat protihra v Lidovém domě. I kdyby se ale nakrásně podařilo Andreje Babiše i celé ANO nějak vaporizovat, je velikou iluzí myslet si, že by se jeho naštvaní voliči vrátili do náruče tradičních politických stran. Naopak, začali by hledat něco ještě peprnějšího.