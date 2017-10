Nejsem jako Havel, kál se Babiš. V Pardubicích slíbil zatočit s korupční hydrou

PARDUBICE V civilu, bez fanfár a s přiměřeně důslednou ochrankou zaplul lídr hnutí ANO Andrej Babiš mezi desítky svých příznivců na náměstí Republiky v Pardubicích. ANO tu strávilo poslední předvolební neděli. Na favorita voleb překvapí, že se usídlil na poměrně malém prostoru bez bombastické výpravy. Jako by tím Andrej Babiš chtěl říct, že je navzdory svému ohromnému majetku, aktuálně uloženém ve svěřenských fondech, jedním z těch, ke kterým promlouvá.

„Jsem moc rád, že jsem mezi vámi. Byl jsem dopoledne na Primě s Okamurou a Farským, a já už to fakt nedávám. Tyhle lidi, to je úplná katastrofa. Člověk fakt žasne, co za lži vyprodukují,“ vítá přítomné Andrej Babiš zhruba ve dvě hodiny odpoledne krátce po té, co po svém příchodu vzal do ruky mikrofon. V kontaktu s lidmi se evidentně cítí dobře, přinejmenším se tak snaží působit. Jeho slovům naslouchá na sto občanů, další desítky prochází kolem.



Náměstí Republiky nezvolilo ANO jako zázemí pro agitaci náhodou. Pokud chce člověk projít centrem Pardubic, náměstí se prakticky nemůže vyhnout. A taktika ANO funguje. Řada z těch, kteří korzují kolem, se alespoň na chvíli zastaví. „Je to pro lidi příjemné místo, přirozeně tudy prochází. Je to taková spojnice,“ vysvětluje volbu pozice pro předvolební mítink krajská manažerka hnutí ANO Jiřina Klčová.

Babiš v nezvykle teplém a prosluněném podzimním dni zvládá obě polohy, které v Pardubicích předvádí. Posazený za stolkem obloženým výtisky jeho předvolební knihy O čem sním, když náhodou spím podepisuje kusy desítkám zájemců, ochotně si s každým třese rukou a zájemcům o fotografii vyjde bez problémů vstříc. Do toho ještě odbavuje rozhovor s trojicí zahraničních novinářů, favorita voleb přijeli vyzpovídat z Německa a Švýcarska.



S mikrofonem v ruce pak přítomným jednoduše a úderně vysvětluje, o co se v blížících se volbách podle něho hraje. „Je to poslední možnost, jak porazit tenhle zkorumpovaný klientelistický systém. Proto jsme si řekli teď, nebo nikdy,“ přednáší dramaticky. Otřít se stihne prakticky o kohokoliv, lídra TOP 09 Miroslava Kalouska, ČSSD i lidovce. Jmenovaní prý za jeho zády chystají koalici, jejímž posláním je odstavit ANO po volbách od vlády.

‚Okamura je nebezpečný‘

Nejvíc však útočí na lídra SPD Tomia Okamuru. Babiš cítí, že o velkou část voličů bude soupeřit právě s politikem japonského původu. „Okamura je nebezpečný. Co navrhuje, to je absolutně šílené. Začínal s kmotrem Bártou (bývalý lídr hnutí Věcí Veřejných Vít Bárta, pozn. aut.) a mám obavu, jestli za ním nestojí nějaký kmotr i teď,“ vypráví Babiš. Kdo by měl Okamuru z pozadí vodit, už nedodá. Ale posluchačům to nevadí, stačí jim to a nikdo se ho nedoptává.



Předseda hnutí ANO Andrej Babiš na mítinku v Pardubicích.

Ne každému Babišova slova v uších ladí. Důchodkyni Martě Cachové vadí agresivita lídra hnutí ANO. Odsuzuje jeho politický styl, jenž stojí na rétorice „všeci kradnú.“ „Jenom on je svatý, on má andělská křídla, on má kouzelnou hůl a on všechno spasí,“ ironizuje Babišovo vystupování seniorka. „Nechci, aby nám jeden člověk poroučel. Já z něho mám strach,“ dodává Cachová.

Své obavy intenzivně vysvětluje poslanci ANO za Pardubický kraj Davidu Kasalovi. Hned vedle stojí penzista Jaroslav Budera, který konfrontaci naslouchá. Při slovech paní Cachové kroutí hlavou. „Babiš dokázal vnést do rozpočtu trošku světla, do resortů ostatních ministrů zavedl pořádek,“ oponuje. „Jeho přednost je i to, že je finančně zajištěný,“ dodává s tím, že Babiš se prý na rozdíl od ostatních nesnaží z politiky vytřískat nic pro sebe.

Moderátor Juchelka jako nahrávač

Po necelých dvou hodinách strávených na náměstí Republiky se Babiš krátce před 16. hodinou spolu se svými příznivci vydá po svých do nedalekého Výstavního a společenského centra Ideon, kde jeho nedělní program vrcholí. Talkshow uváděná moderátorem Alešem Juchelkou má Babiše ještě více lidem přiblížit. Lídr ANO toho několikrát využije, například když se rozpovídá o svém majetku v hodnotě téměř 90 miliard korun.

„To je jen teorie, ty peníze stejně musím investovat do firem. Nemám jachtu, nemám letadlo. Žiju normální život,“ vypráví zaplněnému sálu. Moderátor Juchelka se nebojí narazit i na kontroverzní témata, jako je třeba stíhání Babiše kvůli podezření z dotačního podvodu ve výši 50 milionů korun při budování farmy Čapí hnízdo. Juchelka však nepříjemnost bez dalších kritických dotazů jen naťukne, aby měl zpovídaný dost prostoru se obhájit.

„Nic jsem nepodepsal, naopak estébáci vyslýchali mě. Zažaluju ministerstvo vnitra a vyhraju znovu,“ vrací se pak po dalším Juchelkově dotazu Babiš k rozsudku slovenského Ústavního soudu, jenž minutý týden zrušil verdikty, podle nichž byl veden v seznamech StB jako agent neoprávněně. Lídr ANO však v tomto ohledu uznává chybu, že měl stranickou legitimaci komunistické strany. „Nebyl jsem zkrátka jako Havel, omlouvám se,“ prohlásil s odkazem na disidentskou minulost prvního českého prezidenta Václava Havla.

Babiš se ve spolupráci s Juchelkou projevuje jako slušný bavič, sál obsazený více než dvěma stovkami lidi dokáže několikrát rozesmát. Uvolněné atmosféře však nepodléhá místní zastupitel Filip Sedlák. Na hlavě má z několika větví spletené symbolické hnízdo, aby bylo jasné, co si o lídrovi ANO myslí. Kauza Čapí hnízdo je podle něj jen zkaženou třešní na dortu, že Babiš nemá v politice co dělat.



‚S KSČM nepůjdu, znárodnili by mi Agrofert‘

„Kroky, které prováděl, mě nepřesvědčily o tom, že to je člověk na správném místě,“ glosuje Sedlák s narážkou na elektronickou evidenci tržeb či Babišův střet zájmů.

Babišovo ANO Hnutí ANO miliardáře Andreje Babiše se poprvé účastnilo voleb v roce 2013, kdy nečekaným výsledkem 18,65 procent bralo druhé místo. ANO získalo v Poslanecké sněmovně 47 mandátů a jako druhá nejsilnější strana postavila s vítězem voleb ČSSD a KDU-ČSL vládu.

ANO v kabinetu Bohuslava Sobotky obsadilo 6 ministerstev, jež dodnes drží. Sám Andrej Babiš byl ministrem financí do května letošního roku, kdy ho premiér Bohuslav Sobotka odvolal kvůli skandálům v souvislosti s Čapím hnízdem a korunovými dluhopisy.

Hnutí ANO je favoritem nadcházejících voleb, průzkumy mu v posledních týdnech přisuzují kolem 25 procent voličských preferencí.

Přítomní však po většinou kvitují přikyvováním či občasným potleskem Babišovy sliby, jak nedopustí hlubší integraci v rámci Evropské unie, zajistí dostupnou a efektivní zdravotní péči a že v případě volebního vítězství určitě nevstoupí do vlády s komunisty. „Vždyť by mi znárodnili Agrofert,“ ujišťuje položertem.



Talkshow krátce před půl šestou končí. Babiš pak předvolební neděli zakončí tak, jak ji začal. Podepisováním své knihy a stiskem ruky svých fanoušků. Tím největším je patrně zhruba dvacetiletý Stanislav Hirt, jenž se snažil v blízkosti Babiše pohybovat celý den. „Je to výbornej politik a výbornej člověk. Proč si to myslím? Podle toho, co dokázal on i politické hnutí ANO. Stavějí v Pardubickém kraji dálnice, všude možně dělají všechno pro lidi,“ chválí bývalého ministra financí.

Babiš si jeden z posledních dní volební kampaně, až na zmíněnou diskusi na Primě, pochvaluje. Byl to prý fajn den. V samotném finiši předvolebního nadbíhání veřejnosti ho prý nejvíce unavují rozhovory s novináři a právě televizní debaty. „Já nejsem až tak zdatný rétor. Bohužel politika je o debatách, ne o tom, co má člověk za sebou, ale o tom žvanění. To je právě ta tragédie,“ glosuje jednička hnutí ANO.

V neděli jsme finiš předvolební kampaně sledovali ve velké online reportáži.