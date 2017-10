‚Náš skladatel a mimochodem místopředseda vlády.‘ Bělobrádek kampaň nehrotil

PLZEŇ Skutečně bohulibá neděle. Intimní setkání s plzeňskými spolustraníky, fanouškovský zážitek se skupinou The Tap Tap a rodinná atmosféra. Předseda lidovců Pavel Bělobrádek pět dní před volbami netlačil na kampaňovou pilu, jak zaznamenala reportérka serveru Lidovky.cz.

Šéf KDU-ČSL se v neděli spíše rozhodl pro odpočinkový den, po kterém bude následovat finální bitva o hlasy. Ty lidovci potřebují, jelikož se v předvolebních průzkumech sotva drží nad pětiprocentní hranicí, která znamená lístek do sněmovny.

Šéf lidovců si většinu neděle pozornost novinářů nepřál – čas zaplnil neveřejnými schůzkami v Praze a soukromým programem. Následně si ale udělal výlet do Plzně, kde se v Měšťanské besedě konal koncert hudební skupiny The Tap Tap, která je převážně složená z hendikepovaných hudebníků. Ke skupině má Bělobrádek podle svých slov blízko, protože sám trpí nevyléčitelnou roztroušenou sklerózou.

V Plzni se ale také setkal s tamní buňkou KDU-ČSL a několika voliči, kteří si přišli pro podepsanou kopii Bělobrádkovy knihy Na život. „Jedu primárně na koncert The Tap Tap, a když už jsem sem jel, tak jsem nabídl, jestli bychom se tady ještě nesešli, takže toho část plzeňské KDU-ČSL využila,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz Bělobrádek.

Čekání na předsedu

Setkání s plzeňskými lidovci bylo bylo podle účastníků spíše rodinné – za zavřenými dveřmi se podávaly chlebíčky a řešily se šance KDU-ČSL ve volbách.

Autogramiáda nebyla propagovaná a měla prý být spíše pozorností pro členy KDU-ČSL a překvapením pro náhodné kolemjdoucí. Přesto na skončení schůzky a setkání s místopředsedou vlády venku několik lidí čekalo. Jedna z nich prý kvůli dceři, což sdělila serveru Lidovky.cz. Je jí prý čtrnáct let a už se podílí na organizaci kampaně KDU-ČSL. „Zavolala mi, ať přijdu, prý dostanu knížku. Tak jsem tady.“

Na samotnou schůzi přišli hlavně dlouholetí příznivci strany, někteří i s rodinou. „Je to zážitek, pana předsedu tak často nevidí, padlo hodně dotazů,“ komentoval schůzku manažer plzeňských lidovců Oldřich Rošafný. „Plzeňská KDU-ČSL by hodně potřebovala alespoň jeden mandát, ale tady je to těžké, potřebujeme skoro osm procent,“ doplnila ‚dvojka‘ plzeňské kandidátky Stanislav Šec. Podpora předsedy je prý tak důležitá.

Zatáhni břicho

Po poslušném podepisování, které lidovci doplňovali žerty na vrub komorního setkání – „Snad máme dost knížek, až se teď přihrne ten statisícový dav,“ smál se Bělobrádek – následovalo focení, kdy jeden z plzeňských lidovců dokonce Bělobrádkovi bodře připomněl, ať nezapomene zatáhnout břicho.

Jelikož se akce konala pouze pro příznivce KDU-ČSL a jejich rodiny, nesetkala se s odporem ani nejapnými poznámkami. Na ty ale přesto Šec vzpomínal – zmínil to, jak z davů na lidovce občas stále zazní pokřik „černopr*elníci“, prvorepubliková nadávka vycházející z barvy typického oblečení římskokatolického kněze.

A náboženský nádech se dnu Pavla Bělobrádka vskutku upřít nedal: kromě pohodové neděle a voličů, kteří ho prý objevili společně s vírou a přišli ulovit podpis, přijel předseda lidovců hlavně kvůli akci, která sloužila jako benefit pro Hospic svatého Lazara.

„Já jsem z Náchoda a v Červeném Kostelci vznikl první hospic v zemi, to je od nás osm kilometrů, a červenokostelecká charita zároveň provozuje i jediné zařízení v České republice pro lidi s těžkým postižením, roztroušenou sklerózou, a místní charitu jsem dlouhodobě podporoval,“ vysvětlil Bělobrádek podporu akce, které se přijel zúčastnit především jako fanoušek. „Myšlenka hospiců a paliativní péče je mě osobně i KDU-ČSL dlouhodobě blízká. My jsme přesvědčení, že lidé nemají umírat eutanázií, tedy rukou člověka, ale na rukou člověka.“

Toho znám, děda ho má rád

Další bod Bělobrádkova programu byl stejně neformální, jako autogramiáda. Přijel prý zejména za svými oblíbenci a až na místě zjišťoval, jestli se s nimi vůbec ukáže na pódiu. Nakonec ho kapela pozvala spolu s organizátory, žertoval s ní o hraní prší za desetníky a o programu lidovců nepadla ani zmínka. V tom duchu se ostatně neslo i to, jak ho kapelník Šimon Ornest představil: „Tady je náš skladatel a mimochodem taky místopředseda vlády.“

Bělobrádek je spoluautorem dvou textů písní The Tap Tap, které již vyšly i na jejich desce. V minulosti s nimi už i vystupoval, teď prý ale nebyl čas s kapelou zkoušet.

Dav na koncertu, který nebyl složený pouze z příznivců KDU-ČSL, na Bělobrádka reagoval různorodě. Když ho zahlédl jeden muž, řekl pouze „Ne, prostě ne,“ a protočil oči. Jiní reagovali pozitivněji a vzrušeně si o něm šeptali. Jeden divák se serveru Lidovky.cz po koncertu svěřil, že vidět lídra lidovců v triku s logem své oblíbené kapely ho v jeho očích „polidštilo“.

Bělobrádka si všimly i dvě mladší návštěvnice koncertu. „Toho znám, děda ho má rád,“ ukazovala jedna z nich. Druhá přikývla a otázala se: „Hele ty, nejsou teď někdy volby?“

V neděli jsme finiš předvolební kampaně sledovali ve velké online reportáži.