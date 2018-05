Během dvou dnů by měl být propuštěn z nemocnice. Palestinský vůdce Abbás se rychle zotavuje

RAMALLÁH/PALESTINA Palestinský vůdce Mahmúd Abbás se rychle zotavuje a v nadcházejících dvou dnech by mohl být propuštěn z nemocnice. Podle agentury AP to oznámil jeho hlavní poradce Saíb Irikát. Abbás byl hospitalizován v neděli, několik dnů poté, co podstoupil chirurgický zákrok ve středním uchu. Podle tehdejších sdělení vládních zdrojů Abbás dostal zápal plic a v nemocnici mu pak byla nitrožilně podána antibiotika.

„Zotavuje se rychle a lékaři očekávají, že ho v nadcházejících dvou dnech propustí z nemocnice,“ uvedl Irikát.



Třiaosmdesátiletý Abbás odmítl jmenovat nástupce i zástupce. Jeho nynější zdravotní problémy tak vyvolaly obavy z chaotického a možná i násilného předávaní moci, poznamenala agentura Reuters. Podle palestinského zákona v případě smrti či vážné nemoci prezidenta má úřad do voleb přebrat předseda parlamentu. V současné době ale v čele parlamentu stojí člen radikálního hnutí Hamás Azíz Duvajk.

Palestinský prezident Mahmúd Abbás vedle Donalda Tuska během pohřbu Šimona Perese

Abbásova vládní strana Fatah tvrdí, že by při krizové situaci Duvajk prezidentský úřad nepřevzal. Parlament totiž více než deset let nezasedá, respektive od rozchodu Hamásu a Fatahu po volbách v roce 2006.



Hospitalizován byl i letos v únoru

Irikát v pondělí potvrdil, že Abbás dostává antibiotika, a zdůraznil, že lídr palestinské samosprávy je při plném vědomí; odsoudil podle něj pondělní otevření paraguayské ambasády v Jeruzalémě a hovořil o plánu podat Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) novou stížnost na Izrael.

Letos v únoru byl Abbás krátce hospitalizován během návštěvy USA. Vyčerpání ho přivedlo do nemocnice v Ramalláhu také v červenci 2017. Podrobil se tam testům a jeden z lékařů pak uvedl, že Abbás trpí zánětem žaludku, který se zhoršil v důsledku stresu. Před deseti lety se palestinský vůdce léčil s rakovinou prostaty a před dvěma roky podstoupil operaci srdce. V Abbásově rezidenci nově přebývá kardiolog, který dohlíží na jeho zdravotní stav, uvedl Reuters.

Abbás byl zvolen prezidentem v roce 2005, podle tehdejších předpokladů na čtyřleté funkční období. V roce 2006 vyhrálo volby na palestinských územích radikální hnutí Hamás. Vláda, v níž byl Hamás zastoupen, nicméně nezískala mezinárodní důvěru a rozpadla se. V bojích s Fatahem Hamás zvítězil v Pásmu Gazy a od roku 2007 mu vládl. Pokusy o smíření Abbásovy palestinské samosprávy a vlády Hamásu v Gaze opakovaně selhaly.