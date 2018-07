Bez mouky a cukru. Zkuste osvěžující tapiokový puding

Léto svádí k lehkých osvěžujícím dezertům. Připravte si jeden takový i doma. Tapiokový puding s mangem vás nadchne jiskřivou chutí, navíc nijak neohrozí vaši linii do plavek. Tapioka stále patří k exotickým surovinám, ale díky jejím benefitům stojí za to ji zařadit do jídelníčku. Obsahuje množství prospěšných látek, má nízký obsah cholesterolu a potěší i celiaky, je zcela bezlepková. Vyzkoušejte recept na letní dezert šéfkuchaře Radima Gerlicha z La Loca.

Tapiokový puding

50 g tapioky

250 ml kokosového mléka

250 ml vody

40 g třtinového cukru

vanilkový lusk

3 ks limetových listů

šťáva a kúra z jedné limetky

kůra z jednoho citronu

čerstvé mango

ovoce na dozdobení – například maliny, borůvky, granátové jablko, …



Postup: Kokosové mléko, cukr, vodu, limetové listy a vanilku přiveďte k varu a přidejte tapioku. Vařte na mírném ohni za občasného míchání 30-40minut. Vyjměte limetové listy, přidejte citrónovou, limetovou kůru a limetovou šťávu. Přelejte do sklenic a vychlaďte.

Mango očistěte, nakrájejte na kostky, přidejte zhruba deci vody a vařte 10 minut. Poté rozmixujte. Podle potřeby přidejte cukr. Vychlaďte a servírujte do sklenice s připraveným tapiokovým pudingem. Na dozdobení přidejte vaše oblíbené ovoce. Skvělé jsou například maliny, borůvky či granátové jablko.