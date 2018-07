Bez úsměvu. Při prvním podání ruky se Trump musí k Putinovi chovat tvrdě

HELSINKI/WASHINGTON Pevné a krátké potřesení rukou, žádné poklepání po ramenou, ani úsměvy. Tak by mělo podle poradce bývalého prezidenta USA Ronalda Reagana proběhnout první oficiální setkání Donalda Trumpa a Vladimira Putina v Helsinkách. Jinak prý Trump může jen ztratit pozici na domácí půdě.

„Není to setkání vzdálených kamarádů, ani starých přátel. Je to setkání dvou mocných a spolu soupeřících lídrů v době velkého napětí mezi jejich státy, které je způsobené snahou jedné vlády podkopat základy té druhé,“ uvedl ve svém komentáři poradce bývalého amerického prezidenta Reagana Mark Weinberg, který se podílel na přípravách summitů Reagana s Gorbačovem v osmdesátých letech.



Vladimir Putin a Donald Trump na summitu APEC ve Vietnamu.

Podle Weinberga by se měli poradci Donalda Trumpa zaměřit na nejdůležitější moment helsinského summitu, tedy první podání ruky s Vladimirem Putinem. Tisk bude totiž prvním slovům prezidenta věnovat velkou pozornost a každý sebemenší detail bude podroben analýze.

„Až se Trump setká s Putinem budou úsměvy a vřelé potřesení rukou naprosto nepřístojné,“ tvrdí republikánský poradce. „Přísný až lehce agresivní výraz v obličeji, který je Trumpovým normálem, a pevný a krátký stisk ruky by měl navodit správnou atmosféru. Žádné poklepávání po zádech, ani jiný fyzický kontakt než potřesení rukou. Řeč těla by měla naznačit, že USA ví, co Rusko udělalo a nebude to tolerovat,“ uvedl Weiberg s odkazem na ruské vměšování do amerických voleb.

Reaganův poradce připomíná, že on sám během prvního setkání amerického prezidenta s tehdejší hlavou Sovětského svazu zapomněl poradit, jak se zachovat. Reagan tak neukázal, že má v jednání navrch, mluvil až jako druhý po Gorbačovovi a nechal jej tak získat daleko větší pozornost.

Podle Weiberga by Trump měl již od začátku jednání dát jasně najevo svou převahu. Měl by mluvit první a dát jasně najevo, co je cílem setkání. Následně bez jakéhokoliv výrazu odejít na jednání mezi čtyřmi očima. „Pokud tak neučiní, bude vystaven obviněním, že byl k Putinovi až příliš měkký a to ani jeho voličská základna neocení,“ tvrdí Weiberg. „Trump druhou šanci na první dojem nedostane.“

‚Vztah s Ruskem nikdy nebyl horší’

Trump se s Putinem setkává v Helsinkách v době přetrvávající diplomatické krize kvůli ruskému vměšování do amerických voleb, ale i vyhoštění diplomatů kvůli otravě bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. Napětí mezi státy připustil ve svém ranním tweetu i sám Trump.

„Náš vztah s Ruskem NIKDY nebyl horší díky mnoha letům bláznovství a hlouposti USA a nyní - zmanipulovaného honu na čarodějnice,“ napsal šéf Bílého domu, který honem na čarodějnice běžně označuje vyšetřování vměšování Ruska do voleb v USA.

Trump má za sebou summit NATO, kde kritizoval své spojence za malé příspěvky do aliance. Následně při návštěvě Velké Británie jej provázely protesty po celé zemi. Trump v Británii označil EU za jednoho z nepřátel USA.

Putin se naopak veze na vlně popularity po úspěšném světovém šampionátu ve fotbale v Rusku. Během něj se setkal s řadou evropských i světových lídrů.