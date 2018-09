Bezpečí žáků? Zatímco některé školy mají čipy, jiné stále spoléhají na školníka

PRAHA Každé ráno vstupuje do Základní školy Jevišovice v okrese Znojmo dvě stě žáků. Ve dveřích je vítá školník. To ve zlínské základní škole v Okružní ulici už několik let musí zhruba 700 dětí nejdříve přiložit čip, aby se jim škola otevřela. „Žáci vstupují třemi vchody. Na všechny navíc míří kamery, ze kterých se obraz rovnou promítá na obrazovkách ve služebně městské policie,“ vysvětluje Lenka Honová, nyní již bývalá ředitelka, která bezpečnostní systém v této škole zařizovala.

Jevišovická škola by čipy chtěla žákům rozdat také. Kromě nedostatku peněz ale naráží na další problém. „Pokud budu chtít zavádět lepší bezpečnostní opatření, musím mimo jiné vyměnit dveře. Jsme ale v památkově chráněné budově,“ říká ředitel Pavel Šareš.

Kontrast mezi těmito dvěma vzdělávacími institucemi ilustruje situaci v tuzemských školách z hlediska ochrany žáků.

Společnost Assa Abloy, která se zaměřuje na bezpečnostní systémy, v srpnu obeslala všechny krajské školní úřady s dotazem, jak jsou tamní školy chráněné.

Z průzkumu, který mají LN k dispozici, vyplývá, že jsou mezi regiony velké rozdíly. „V Praze, středních Čechách a Libereckém kraji jsou chytré systémy zavedeny již v převážné většině škol. Naproti tomu třeba na jižní Moravě je čipovými systémy vybaveno jen asi 27 procent,“ uvádí Petr Kučera, bezpečnostní expert společnosti.

Údaje, které příslušné krajské úřady uvedly, jsou však orientační. Zabezpečení škol je totiž stále jen v gesci ředitelů.