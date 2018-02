Biatlonisty čeká další boj o medaile, pražští taxikáři chtějí protestovat u letiště

PRAHA Čeští biatlonisté zatím na olympijských hrách v Pchjongčchangu září. Nic by na tom nechtěli měnit ani dnes, kdy jsou na programu stíhací závody mužů i žen. To pražští taxikáři naopak taktiku mění, měli by protestovat u letiště.

Biatlonistka Veronika Vítková získala na zimní olympiádě v sobotu bronzovou medaili, v neděli vyválčil stříbro její kolega Michal Krčmář. Oba se budou - doufejme - prát o medaile i dnes. Na programu jsou stíhací závody žen (11.15) a mužů (13.00), v nichž závodníci startují podle pořadí v úvodním sprintu.

V Rusku se naplno rozběhlo vyšetřování příčiny pádu dopravního letadla, které se zřítilo v neděli krátce po startu z Moskvy a na jehož palubě zemřelo 71 lidí. Podle serveru Gazeta.ru pilot letadla po vzlétnutí hlásil zatím nespecifikované problémy a měl v plánu nouzové přistání na letišti Žukovskij. Podle mluvčí aerolinek nebyly k technickému stavu stroje vyrobeného v roce 2010 žádné výhrady. Vyšetřovatelé, kteří podle ruských médií nevylučují jakýkoli scénář, prý již nalezli černou skříňku se záznamy o letu.

Sledujeme situaci v pražském Šáreckém údolí, kde squatteři zůstávali i v neděli na střeše vily patřící Praze 6. Policie už hovoří o trestném činu.

Taxikáři, kteří na pondělí v Praze chystají třetí den protestů proti z jejich pohledu nelegálním praktikám alternativních přepravních služeb typu Uber, nejspíš v pondělí nebudou zpomalovat dopravu v centru města, tak jako ve čtvrtek a v pátek, ale zamíří k pražskému letišti. V neděli to oznámila místopředsedkyně Asociace koncesionářů v taxislužbě Karolína Venclová. Nevyloučila však, že se plány ještě mohou změnit. Řidiči se sejdou na Strahově ve 14:00, o přesné formě protestu ještě nerozhodli.

Začíná 12. ročník iniciativy na podporu manželství Národní týden manželství. Potrvá do 18. února. Hlavní zprávou je, že rozvodovost v Česku v posledních letech mírně klesá. Prodlužuje se také doba, kterou spolu manželé stráví, než se rozejdou. Průměrné manželství, které nevydrželo, trvalo v roce 2016 přes 13 let. Od počátku tisíciletí se tak protáhlo o dva roky. Předloni se rozpadlo 45 procent svazků. Bylo to nejméně za posledních 15 let.



Premiér v demisi Andrej Babiš bude od 14 hodin jednat se zástupci Svazu měst a obcí a Sdružení místních samospráv, mj. kvůli zmírnění zákona o střetu zájmů.



Nejvyšší kontrolní úřadu zveřejní výsledky ukončené kontrolní akce, jejímž cílem bylo prověřit u ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a vybraných příjemců dotací poskytování a užití peněžních prostředků vynakládaných na programy podpory práce s dětmi a mládeží.