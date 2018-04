BORŠOV NAD VLTAVOU (Jihočeský kraj) Již více než deset let se pravidelně scházíme v polovině dubna u malého pomníčku, ke kterému časem přibyla dvojjazyčná informační deska s patřičnou grafikou a terakotová socha člověka vypouštějícího do vzduchu křehkého motýla. Na pomníčku jsou vyryta jména William Preddy a Raymond Reuter. Zde bylo 17. dubna 1945 sestřeleno letadlo Mustang P-51 velitele americké letky Reutera.

Mladí piloti, králové nebe, začali pronásledovat rychlejší proudový messerschmitt, který je přivedl nad německé letiště. Do zaměřovačů protiletecké obrany. Memento mori Pamatuj na smrt, pamatuj, že jsi smrtelný. Příběh spojeneckých letců nese jasné ponaučení: každý boj, bitva se musí vést do konečného vítězství. Nikdy si nemůžeme být jisti, že protistrana to již vzdala.

Pietní setkání se snažíme každý rok vylepšovat, abychom dokázali oslovit co nejvíce občanů, zájemců o vojenskou historii. Letos už se nás sešlo okolo tří set. Na místo dorazila kolona dvaceti historických jeepů, třikrát nad námi proletěla dvojice gripenů, česká armáda vystavila obrněné IVECO známé ze zahraničních misí a předvedla soudobé ruční zbraně, letecký modelář se pochlubil leteckou akrobacií, při které byly z letadla vyhozeny trikolory, které sbíraly nadšené děti, vojenští archeologové vystavovali sesbírané artefakty ze sestřeleného mustanga P-51, naši hasiči uvařili gulášovou polévku podle vojenských norem, živá hudba hrála těm klukům v nebi nad námi jazz a swing. Pozvání přijala I ambasáda USA.

Na počest našeho kapitána Reutera se také poběží v polovině srpna již osmý krosový běh ReuterRun, jediný v ČR, kdy se v cíli musí přebrodit řeka Vltava. V loňském roce hlavní závod běželo 130 atletů a mládežnické tratě proběhlo 65 dětí.

Kapitán Reuter tak vlastně s námi žije stále, stal se součástí naší komunity a jeho příběh díky soustavnému připomínaní znají staří i mladí občané obce, turisté, sportovci, kteří procházejí okolo pietního místa.