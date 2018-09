Útok nožem na předvolebním mítinku. V Brazílii byl pobodán prezidentský kandidát Bolsonaro

RIO DE JANEIRO Brazilský prezidentský kandidát Jair Bolsonaro byl během čtvrtečního předvolebního mítinku pobodán útočníkem z davu. Podle agentury Reuters o tom informoval Bolsonarův syn Flavio s tím, že otec utrpěl pouze povrchové zranění. Kandidát krajní pravice, jemuž průzkumy dávají velkou šanci na úspěch, se zotavuje v nemocnici.

Třiašedesátiletý politik se stal terčem útoku ve městě Juiz de Fora ve východobrazilském státě Minas Gerais. Policie zadržela pravděpodobného pachatele, ale další podrobnosti zatím nejsou známy.



Bolsonaro je podle průzkumů druhým nejsilnějším kandidátem pro volby, jejichž první kolo bude 7. října. Lídr průzkumů, exprezident Luize Inácio Lula da Silva byl však odsouzen za korupci a soud mu účast ve volbách zakázal. Bolsonaro má proto šanci první kolo vyhrát a postoupit do rozhodujícího kola druhého.

Bolsonaro, který do politiky vstoupil koncem 80. let jako radní Ria de Janeiro, čelí mimo jiné obviněním z rasismu. Je znám rovněž urážlivými výroky na adresu žen a veřejně obhajuje brazilskou diktaturu z let 1964 až 1985.