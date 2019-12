Britové jdou k předčasným volbám, v Přerově se otevře nový úsek dálnice D1

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

V 08:00 začínají ve Velké Británii předčasné parlamentní volby. Hlasování skončí ve 23:00, pak budou zveřejněny odhady výsledků. Sčítání hlasů se zřejmě protáhne do pátečního rána. Britské průzkumy očekávají vítězství konzervativců premiéra Borise Johnsona, který hodlá vyvést zemi z EU nejpozději do konce ledna. Pokud by však nezískal potřebnou většinu hlasů, může se odchod Británie zásadně zkomplikovat.

Především okolo klimatu a peněz se budou točit zřejmě nejdůležitější jednání na summitu EU, který startuje v Bruselu. Lídři unijních zemí na něm budou ladit podmínky takzvané uhlíkové neutrality, jež má být klíčovým výsledkem dvoudenní schůzky. Bavit se budou i o víceletém rozpočtu unie či brexitu, u nichž se však zásadní posuny neočekávají. Jednání poprvé povede nový předseda Evropské rady Charles Michel, pro něhož je klimaticky odpovědnější unie zásadní prioritou.

Od 09:00 jedná zastupitelstvo hlavního města. Na programu je rozpočet na příští rok, uzavření partnerství Prahy s tchaj-wanským hlavním městem Tchaj-pej, návrh předložit sněmovně balíček týkající se úprav daňového systému, které mají ulehčit lidem pořizování bydlení, nebo vypsání zakázky na rekonstrukci Průmyslového paláce.

Hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) plánuje před sídlem magistrátu na Mariánském náměstí protest za serióznější přístup pražských zastupitelů ke klimatické změně a vyhlášení stavu klimatické nouze na území Prahy. Protest je plánován na 12:30.

Irský soud projedná britskou žádost o vydání druhého muže ze Severního Irska, který čelí obvinění ze zabití v souvislosti se smrtí 39 lidí nalezených nedávno v kamionu východně od Londýna.

V Přerově bude slavnostně otevřen 14,3 kilometru dlouhý úsek dálnice D1 Přerov - Lipník nad Bečvou. Zúčastní se ministr dopravy Vladimír Kremlík.



Ministr obrany Lubomír Metnar je na pracovní cestě v USA. Na programu má mimo jiné jednání se svým americkým protějškem Markem Esperem a podpis dokumentu stvrzující nákup vojenských vrtulníků.

Mezinárodní soudní dvůr OSN v Haagu se zabývá obviněním z genocidy Rohingů, které bylo vzneseno vůči Barmě. Jednání se osobně účastní i barmská vůdkyně Do Aun Schan Su Ťij.

V rakovnickém muzeu T. G. Masaryka se uskuteční soutěž o nejkrásnější a nejchutnější vánočku. Soutěžní vzorky je třeba dodat do 16:30 do budovy muzea.