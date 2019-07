Europarlament bude schvalovat von der Leyenovou do čela Komise. Lidé uvidí částečné zatmění Měsíce

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Poslanci Evropského parlamentu budou hlasovat o tom, zda se Ursula von der Leyenová stane novou šéfkou Evropské komise. Německá ministryně obrany nejprve v 09:00 europoslance osloví s kandidátským projevem. Následovat mají vystoupení lídrů všech politických frakcí v EP. Von der Leyenová bude mít možnost jednou souhrnně reagovat, poté vystoupí ostatní europoslanci. Vlastní hlasování má začít v 18:00 a bude tajné. Výsledek bude k dispozici mezi 19:30 a 20:00. Ke zvolení potřebuje von der Leyenová nadpoloviční většinu všech europoslanců. Těch je nyní 747, kandidátka tedy projde, vysloví-li se pro ni nejméně 374 poslanců.

Von der Leyenovou navrhli na funkci předsedkyně EK na červencovém mimořádném summitu Evropské unie šéfové osmadvaceti států a vlád EU. Její dosavadní vystupování, ale i způsob, jakým se o její nominaci rozhodlo na summitu EU, dávají tušit, že potvrzení nástupkyně Jeana-Claudea Junckera v čele unijní exekutivy možná nebude tak hladké, jak si premiéři a prezidenti zemí EU představovali.

V noci z úterý na středu lze zhlédnout částečné zatmění Měsíce, viditelné bude ve většině Evropy, Asie, Austrálie, Afriky, Ameriky. V České republice nastane maximální fáze zatmění v 23:30. V té době budou také napravo od Měsíce pozorovatelné planety Saturn a Jupiter. Konec částečného zatmění nastane hodinu po půlnoci.



V pražské galerii Millennium je na 18:00 naplánováno zahájení výstavy Na Měsíc. Koná se k 50. výročí přistání člověka na Měsíci a vystaveny budou práce s tematikou Měsíce, vesmíru a námětů s nimi spojených od více než desítky umělců. Výstava potrvá do 18. srpna.

V 09:00 začne jednání rady Prahy 1, na kterém se bude schvalovat plán omezení automobilové dopravy v centru metropole. Vedení městské části hodlá v září uzavřít průjezd Prašnou bránou do Hybernské. V souvislosti s tím by měla být pro auta zavřena i Havlíčkova ulice před Masarykovým nádražím a řidiči by se v budoucnu neměli dostat ani Husovou na Mariánské náměstí. V plánu jsou i další omezení automobilů s pomocí sloupků, například na Malé Straně nebo kolem Pražského hradu.

Před ústeckým okresním soudem stane exposlankyně Zuzana Kailová (dříve za ČSSD) kvůli projektu vítání občánků v Ústí nad Labem. Žalobce ji viní ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušování povinností při správě cizího majetku. Hrozí jí až deset let vězení. Ve stejném případu byli obžalováni bývalý primátor Vít Mandík a radní Josef Macík (oba ČSSD).

Nizozemský odvolací soud vynese rozsudek ve sporu o kolekci zlatých předmětů z krymských muzeí, která byla v době obsazení ukrajinského poloostrova Ruskem v roce 2014 na výstavě v Nizozemsku. Prvoinstanční soud rozhodl o vrácení předmětů Ukrajině, Rusko se odvolalo.

V 20:00 se v pražském kině Lucerna uskuteční slavnostní premiéra dokumentárního filmu Heleny Třeštíkové a Jakuba Hejny Forman vs. Forman. Dokument sumarizuje životní cestu jednoho z předních českých režisérů Miloše Formana. Prolíná se na ní přízeň s ranami osudu, osobní pátrání i tápání. Snímek je koláží často neviděných soukromých i oficiálních archivů i autobiografického vzpomínání, které namluvil režisérův syn Petr Forman.