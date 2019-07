Prezident Zeman bude jednat s premiérem Babišem, Theresa Mayová podá demisi

RANNÍ BRIEFING. Editoři serveru Lidovky.cz pro vás připravili přehled nejočekávanějších událostí dne. Co se bude dít?

Prezident Miloš Zeman přijme na zámku v Lánech premiéra Andreje Babiše (ANO). Řešit by spolu měli situaci na ministerstvu kultury, odkud chce koaliční partner hnutí ANO, tedy sociální demokracie, odvolat ministra Antonína Staňka (ČSSD). Na jeho místě chce šéf sociální demokracie Jan Hamáček místopředsedu strany Michala Šmardu.



Britská premiérka Theresa Mayová podá demisi. Královna místo ní jmenuje Borise Johnsona, nového šéfa Konzervativců. Mayová ve 13:00 podstoupí poslední interpelace v parlamentu, následně odjede ke královně a do Downing Street by se už vrátit neměla. Po ní ke královně dorazí i Boris Johnson, který by měl následovat do Downing Street.

Krajský soud v Brně se bude zabývat obžalobou na hokejový klub LHK Jestřábi Prostějov a jeho bývalého šéfa Michala Tomigu. Podle státního zástupce se dopustili dotačního podvodu a zkrácení daně.

Česká národní banka dnes vydá pamětní dvacetikoruny ve standardní kvalitě ke 100. výročí měnové odluky od Rakouska-Uherska a 100. výročí vzniku Československa. ČNB vydá v sadě celkem šest mincí, sada bude dostupná u smluvních partnerů centrální banky pro prodej sběratelského materiálu.

Začne schůze Senátu, mezi body jako jsou elektronická evidence tržeb, navýšení pravomocí zpravodajských služeb či novely o léčivech proplácení léčebného konopí pojišťovnami se nachází i návrh ústavní žaloby na prezidenta republiky Miloše Zemana.

Nová ministryně obrany Německa Annegret Krampová-Karrenbauerová složí ve Spolkovém sněmu slavnostní přísahu. Následně by měla objasnit své plány o budoucnosti bundeswehru.

V Lipsku začne Německý nejvyšší správní soud projednávat případ uprchlíka z bývalého východního Německa, který se domáhá odškodnění za újmu, kterou v důsledku útěku utrpěl.

Pražský soud projedná odvolání v případu policisty. Ten koncem října 2017 srazil mladou ženu před Masarykovým nádražím. Obvodní soud jej v dubnu uznal nepravomocně vinným z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti, od potrestání tehdy upustil.