Zelenskyj promluví k německým poslancům. Přes Česko se bude vracet americký konvoj

Předseda vlády Petr Fiala (ODS), ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) a ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) navštíví Jadernou elektrárnu Dukovany, kde budou s vedením společnosti ČEZ jednat o budoucnosti jaderné energetiky v České republice.

Schůze Senátu. Na programu je trojice předloh souvisejících s uprchlíky z Ukrajiny po ruské invazi a návrh na vyslání vojáků na Slovensko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přes telemost promluví v 09:00 k poslancům německého Spolkového sněmu.

Přes české území se bude přesouvat část amerického konvoje ze Slovenska do Německa. Jednotky pojedou v nočních až brzkých ranních hodinách tak, aby minimálně zasahovaly do silničního provozu. Přes hraniční přechod Břeclav a budou pokračovat po trase dálnic D2 a D1 a silnici I/38 do vojenského areálu Rančířov, kde si američtí vojáci přes den odpočinou. Plánovaný příjezd první části konvoje v 19:00, čas se může změnit podle doby jízdy na Slovensku.

Čerpací stanice musí do 12:00 zaslat ministerstvu financí kompletní data o cenách pohonných hmot od 15. února.

U Městského soudu v Praze je v plánu hlavní líčení v případu Alojze Poláka obžalovaného z teroristického útoku kvůli jeho zapojení do bojů na Ukrajině v řadách separatistů. Jako odstřelovač údajně zabil minimálně čtyři příslušníky ukrajinských vládních jednotek.

V Londýně začíná veřejné vyšetřování smrti Dawn Sturgessové, která zemřela v roce 2018 po náhodném kontaktu s jedem novičok. Tím byl rovněž otráven bývalý ruský tajný agent Sergej Skripal, který získal útočiště v Británii, a jeho dcera Julija.

Fotbalisté Slavie se od 19:00 představí v odvetě osmifinále Evropské konferenční ligy na půdě Lince. Pražané mají po úvodní domácí výhře 4:1 nakročeno k postupu do čtvrtfinále a mohou si dovolit i porážku o dvě branky. Červenobílí však chtějí rakouského soupeře, jehož barvy hájí český obránce Filip Twardzik, zdolat i podruhé a získat mimo jiné důležité body do koeficientu. LASK vzhledem k výstavbě stadionu nastoupí v azylu v St. Pöltenu.