Budovu katalánského parlamentu hlídají policisté. Čeká se na výsledek jednání o referendu

BARCELONA Policie v úterý v Barceloně zaujala pozice u budovy katalánského parlamentu, který se má odpoledne zabývat výsledkem referenda o nezávislosti tohoto regionu. Předseda katalánské vlády Carles Puigdemont by na zasedání parlamentu mohl vyhlásit nezávislost Katalánska na Španělsku. Agentura AP napsala, že by to pravděpodobně vyvolalo tvrdou odpověď centrálních úřadů. Evropská komise vyzvala k řešení krize dialogem.

Policie kvůli možným problémům uzavřela také park poblíž parlamentní budovy. Podle agentury Reuters je v parku, v němž parlament stojí, vidět jen ozbrojené příslušníky katalánské policie, nikoli federální. Španělská policie totiž zasahovala v den referenda a při střetech bylo zraněno na 900 lidí. K parlamentu je na dnešek svolána další manifestace, která má začít v 18:00 a jejímž heslem bude „Dobrý den, republiko“.



Pro nezávislost se 1. října při zhruba třiačtyřicetiprocentní účasti vyslovilo podle místních úřadů přes 90 procent hlasujících. Madrid se snaží odtržení nejbohatšího regionu země o velikosti Belgie zabránit ústavní cestou, den referenda ale poznamenalo násilí. Španělský premiér Mariano Rajoy pohrozil pozastavením autonomie Katalánsku v případě, že Puigdemont dnes nezávislost vyhlásí.

Španělský ministr hospodářství Luis de Guindos dnes řekl, že doufá, že vyhraje zdravý rozum a že se Puigdemont zdrží vyhlášení nezávislosti. Jeho vládu obvinil z „radikalismu a nezodpovědnosti“, protože vyvolala současnou krizi. „Nejedná se zde o ano nebo ne pro nezávislost, ale o neposlušnost vůči zákonu. Právě zákon je základem pro soužití nejen ve Španělsku, ale také v Evropě,“ prohlásil ministr v Lucemburku, kde dnes jednají ministři financí EU.

Guindos také řekl, že ministři z tábora evropských lidovců, s nimiž dnes hovořil při snídani, vyjádřili podporu španělské vládě. „Jsem si jist, že nás podpoří také socialisté a liberálové,“ prohlásil Guindos.

Agentura AP s odvoláním na nejmenovaný zdroj z katalánského parlamentu napsala, že vedení parlamentu vzalo na vědomí výsledek referenda, ale prozatím nehodlá tento výsledek postoupit k další parlamentní proceduře. Parlament začátkem září schválil zákon o přechodu k samostatnému státu, který měl začít platit v případě, že by se Katalánci vyslovili pro nezávislost. Podle něj mohl parlament vyhlásit nezávislost do 48 hodin po zveřejnění konečných výsledků referenda. Tento zákon však zablokoval španělský ústavní soud.

Mluvčí EK dnes k dotazu, jak komise zareaguje v případě vyhlášení katalánské nezávislosti, řekl, že komise „vyzvala všechny zúčastněné strany, aby tuto konfrontaci co nejrychleji ukončily a začaly jednat“. „Násilí nemůže být politickým nástrojem. Řekli jsme, že důvěřujeme tomu, že premiér Rajoy dokáže tuto citlivou věc zvládnout při respektu ke španělské ústavě a k zajištění základních práv občanů,“ sdělil mluvčí.