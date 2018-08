Bylo jí osmnáct. Lidé vyprodali obchod, báli se, že je válka, vzpomíná na invazi ‚hipísačka‘

PRAHA Členka literárního sdružení z Litoměřic LiPen Ludmila Černá byla v šedesátých letech minulého století příznivkyní hnutí hippies. Když se dozvěděla, že její kamarádi po příjezdu Rusů pochodují ulicemi Prahy, okamžitě za nimi s kamarádkou vyrazila. Hnala ji zvědavost i potřeba nenechat přátele ve štychu.

Ještě před tím však běžela do obchodu, aby nakoupila zásoby jídla. „V regálech už skoro nic nebylo, lidé asi usoudili, že bude válka, a tak všechno vykoupili,“ vzpomíná. Do Prahy jely s kamarádkou Mirkou společně stopem.



Nejhorší zážitky si Ludmila odnesla ze Staroměstského náměstí, kde se během tiché manifestace před tankem snažila zachránit neznámého kluka odhodlaného se nechat přejet.

„Voják ke mně přišel a řekl mi, ať jdu. Řekla jsem mu, že nikam nejdu, ať jde on,“ vypráví i popadesáti letech rozhořčená spisovatelka a pamatuje si, jak se mu při tom dívala upřeně do očí. „Prvně v životě jsem viděla v něčí tváři smrt.“

V Praze nakonec bez peněz zůstala dva dny. Když se vrátila domů, maminka jí nafackovala, protože jí dcera před odjezdem nenechala žádný vzkaz. Na okupaci vzpomíná s hořkostí. Sourozenci emigrovali a sestru neviděla dlouhých dvacet let. Smutek cítí i z toho, co komunisté způsobili lidem, kteří zůstali. „Nikdy nám neřezal hlavy, ale naučili nás kličkovat,“ říká.

PROJEKT „BYLO JIM OSMNÁCT“

Kvůli okupaci jim před očima zrudl svět. Pod vlivem událostí takzvaného Pražského jara si přitom tehdy teprve osmnáctiletí lidé svou budoucnost představovali v poněkud jiných barvách. Jednadvacátého srpna roku 1968 sice prožil každý z respondentů úplně jinak, přesto si odnesli stejné pocity. Seriál autorské dvojice Šárky Kabátové a Ondřeje Boja přináší dosud nezveřejněné, padesát let staré, příběhy z doby okupace.

Od 21. srpna 1968, kdy na území Československa vstoupila vojska Varšavské smlouvy, až do konce roku 1989 zemřelo při střetech cizích vojáků s civilisty a dopravních nehodách zaviněných okupačními vojsky 108 Čechů a Slováků. Kromě toho měla invaze za následek také emigraci přibližně sta tisíc lidí do konce roku 1969, v dalším období ukončeném sametovou revolucí pak natrvalo odjelo dalších 140 až 250 tisíc lidí.

Do Prahy bez boty a stopem

Invaze měla dopad nejen na vývoj Československa, ale především na osudy jednotlivých lidí. Často se podepsala na jejich beztak složitém vnitřním životě plném rozporů, zasáhla do vztahů v rodině, případně mezi milence, kamarády či spolužáky.

Všichni měli své plány a byli nuceni je vlivem politických okolností rázem přehodnotit. Profesi nikdo z respondentů měnit nemusel, režim je nijak zvlášť tvrdě nestíhal, navždy se jim ale změnil pocit z jejich dospívání. Měli strach, co se bude dít.

Kromě toho si museli dávat pozor na to, komu věřit. Učili se číst mezi řádky. To mladé duše poznamenalo asi nejvíce. Někteří z nich poprvé pocítili chuť bojovat, a to i přesto, že si uvědomovali, co všechno riskují. Někteří z nich kvůli přitvrzujícímu režimu také přišli o své blízké. Například kolínská spisovatelka Irena Fuchsová v den invaze viděla naposledy svého milence Láďu.

Byla do něj zamilovaná. Jenže on zmizel do Prahy. Tím jejich vztah skončil. Když se po nějaké době vrátil, už jim to neklapalo. Změnili se. Tehdy dospívající „hipísačce“ Ludmile Černé zas emigrovali oba sourozenci. Sestru viděla až po revoluci.

Jestliže generace rodičů v té době dospívajících byla ovlivněna zkušeností s válkou a Němci, oni sami se museli vyrovnávat s komunistickým režimem. Na téma okupace jsou proto zvlášť citliví. Když o něm vyprávějí, derou se jim slzy do očí.

Z hlasu některých je ale také cítit zloba. I když mladým lidem tato doba způsobila hodně ran, všichni si uvědomují, že jim normalizace pomohla uvědomit si, co je v životě důležité. To dodnes vnímají jako jakousi nedobrovolnou výhodu.