Andílci ve Victoria’s Secret končí, nastoupí fotbalistka či plus size modelka. Firma po skandálech mění tvář

Columbus/Praha Americká módní značka Victoria’s Secret přichází s jasným sdělením. Vzhled není to, co bychom měli na ženě oceňovat. Modelky upozorňující na své křivky extravagantními kostýmy nahradí ženy s realistickými postavami. Vedení firmy prochází bezprecedentní obrodou, končí i slavní andílci s křídly.

Ženy, které reprezentují jednu z nejznámějších značek spodního prádla, měly poslední desetiletí vždy podobné vzezření. Nejčastěji šlo o vysoké modelky s útlým pasem a výrazným poprsím. Právě to chce nové vedení firmy Victoria’s Secret změnit.

Nová krev

Podle amerického listu New York Times vznikla nová skupina zvaná VS Collective. Ta je složena ze sedmi žen, které se mají stát poradkyněmi a hlavními tvářemi značky. Součástí kolektivu je například americká fotbalistka Megan Rapinoeová, lyžařka Eileen Guová nebo plus size modelka Paloma Elsesserová. Mimo to se změnilo i vedení celé společnosti, všechny řídící posty kromě jednoho obsadí ženy. Nové ředitelství má jasný úkol - „redefinovat to, co se považuje za sexy,“ píše server NY Times. Má jít o nejvýraznější změnu kurzu v historii značky.

Victoria’s Secret byla dosud podle nového šéfa mezinárodního obchodu Martina Waterse vedena převážně muži. Od 70. let značka vytvářela pomocí svých modelek obraz ženy, který vyzdvihuje vzhled jako nejdůležitější kvalitu. Žena byla vyobrazena primárně jako objekt sexuální fantazie muže. Takový stereotyp dle Waterse redukuje roli žen ve společnosti a prohlubuje nerovnosti mezi pohlavími.

„Firma musí přestat naslouchat pouze tomu, co chtějí muži, ale musí být hlavně o tom, co si přejí ženy,“ uvádí nový šéf Victoria’s Secret. „Chceme vycházet z reálného života nikoli z pro mnohé nedosažitelného. Namísto vyloučení většiny žen jich chceme co nejvíce přijmout,“ dodává Waters.

Záchrana jména

Nové vedení podle informací serveru NY Times vyřadí proslulou skupinu modelek s křídly zvanou andílci, která tvořila od devadesátých let hlavní tvář celé značky. Mimo to plánuje soustředit prodej nejen na s firmou tradičně spojované produkty, jako jsou podprsenky s vycpávkami, brazilské kalhotky nebo voňavky, ale třeba na módu pro těhotné ženy či oblečení na sport. Změna stylu je již nyní patrná na sociálních sítích, kde firma své produkty prezentuje.

Módní značka Victoria’s Secret čelí kvůli své image dlouhodobé kritice, ta odstartovala v roce 2016 s příchodem hnutí #MeToo. Společnosti od té doby začaly klesat zisky i sledovanost módních přehlídek, píše server Business Insider. Obrodu vedení zažívá firma od počátku minulého roku, kdy byly odhaleny skandály bývalého ředitele Leslie Wexnera. Ten vedl korporaci L Brands, která vlastnila od osmdesátých let většinový podíl značky.

Miliardář Wexner měl údajně úzké vazby na vlivného sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina, společně se měli dopouštět nucení dívek k sexu. Wexner se dále společně s bývalou hlavou marketingu Edwardem Razekem podle rozsáhle analýzy New York Times v rámci řízení firmy dopouštěli sexuálního násilí, vydírání a šikany zaměstnankyň, jak informoval server Lidovky.cz. Staré vedení korporace L Brands pod tlakem skandálů v loňském únoru prodalo kontrolní podíl investiční společnosti Sycamore Partners a Victoria’s Secret se stala samostatnou firmou. Změnu tváře značky je proto třeba dle serveru Business Insider chápat jako pokus o záchranu jména.