Bez loga a zapínání, za to s čekací listinou. Kanye West navrhl pro značku GAP bundu

Na co sáhne, vyprodá se během několika minut. S tímto renomé se Kanye West, raper přeškolený na designéra, loni stal spolupracovníkem oděvního řetězce GAP. Ten ve slavném kreativci vidí tažnou kobylu, která by k jeho štendrům mohla přilákat mladé zákazníky zvyklé nakupovat online. Z jejich desetileté spolupráce by kromě předpokládaného výdělku 970 milionů dolarů měla vzniknout kolekce oblečení pro ženy, muže i děti. V nabídce bude chybět pouze obuv, neboť West je do roku 2026 upsán u obuvnického gigantu Adidas.

Fanoušci celý rok napjatě čekali, co Kanye West pro známý oděvní řetězec vytvoří. Nápovědou jim byla jen zpráva, že muzikant bude na kolekcích spolupracovat s britsko-nigerijskou návrhářkou Mowalolou Ogunlesi, která ve své tvorbě často používá kůži nebo PVC a její modely byly už dříve viděny nejen na Westovi, ale i na jeho (brzy bývalé) manželce Kim Kardashian a jejich dětech.

Nyní GAP nedočkavcům předhodil jednohubku v podobě péřové unisexové bundy z nylonu v kobaltové modři – bez loga a zapínání. Model připomínající igelitku je zatím dostupný pouze pro americký trh za cenu 200 dolarů (v přepočtu něco přes 4100 korun) a k jeho koupi je třeba vyplnit formulář s osobními údaji včetně velikosti oblečení, bot i doplňku hlavy. Šťastlivcům, kterým se podaří bundu včas zakoupit, značka objednávku odešle až v polovině října, tedy přesně v období prvních mrazíků.

Nebyl by to ale styl Kanyeho Westa, kdyby svůj výtvor nepodpořil efektní marketingovou strategií. Igelitová bunda není výjimkou. Značka GAP si kvůli péřovce vygruntovala instagramový účet, na němž zbyl jen obrázek vlající modré bundy. Zpěvák se zase pro její propagaci nechal odchytnout paparazzii v jednom z modelů igelitové péřovky, jak v Los Angeles vystupuje z auta. Zvědavcům neušla umělcova dramatická ochrana obličeje v podobě kukly s obrázkem Ježíše ani Westovo obutí – černobílé tenisky Nike. Na tom by nebylo nic divného, kdyby Kanye od roku 2013 nespolupracoval s konkurenčním Adidasem. Zatímco někteří nedočkavě vyčkávají u čekací listiny, aby následující zimu mohli prochodit v kobaltově modré péřovce, druzí výsledek spolupráce Westa se značkou GAP kritizují, neboť je na něm až příliš vidět umělcova inspirace. Zářivá bunda totiž podle nich připomíná večerní kabát s dramatickými rameny, který v holubičí šedi navrhl už v roce 1937 designer Charles James. Jistou podobnost lze spařit i se „spacákovým“ kabátem od Normy Kamali, který je populární už od 70. let. Kontroverzní podobnost produktu Westovy fanoušky ani lovce limitovaných kolekcí zřejmě od nákupu neodradí. I obě strany tvůrců si jsou dosti jisté v kramflecích. Kanye West prý o spolupráci se značkou GAP snil dlouhá léta. V pubertě pracoval v chicagské pobočce řetězce jako brigádník a jméno značky zmiňuje i v jednom ze svých textů z roku 2004. GAP je méně sentimentální a očekává, že by mu spolupráce s umělcem mohla první rok vydělat až 150 milionů dolarů, jak mu předpověděla banka UBS.