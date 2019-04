Škoda Scala je vyspělejší sestrou Rapidu. I při 130 kilometrech za hodinu slyšíte jen vítr

SPLIT (Chorvatsko) Scala, dlouho očekávaná novinka Škodovky je kompaktní hatchback s velkými ambicemi. Ovšem zda dovede ona vysoká očekávání naplnit, jsme mohli v praxi zjistit až nyní, v rámci mezinárodní prezentace vozu, pro niž mladoboleslavská automobilka zvolila chorvatský Split. První zákazníci by měli dostat svou objednanou Škodu Scala již za měsíc. Ze dvou benzinových verzí, které mohly LN vyzkoušet, nás oslovila především ta levnější: tříválec jí prostě sluší.

V nabídce Škody nahrazuje Scala model Rapid a chce být ve všem lepší. Design je dospělejší a Scala působí v nabitém segmentu svěžím dojmem – je trochu jiná než všechny ostatní škodovky a zároveň se liší i od konkurence. Nás ovšem ještě víc než exteriér oslovuje design vnitřku, který už rozhodně není škodovácky strohý. Kabina je velmi příjemným místem, řidič tu za volantem hledá pozici velmi snadno, navíc je Scala prostorovým rekordmanem.



Řidič a spolujezdec tu vzhledem k velikosti auta sedí až nečekaně vpředu, za nimi je ještě pořádný kus auta. To je dáno použitím platformy MQB ve verzi A0, která se typicky používá pro menší auta (VW Polo, Seat Ibiza, příští Fabia). Díky tomu je vzadu místa opravdu nadbytek a ještě má Scala veliký zavazadlový prostor. Bez pochyby je to nesmírně praktické auto, které ukazuje, že i v době módy SUV mají klasické hatchbacky co nabídnout.

Ticho při 130 km/h

Nejzajímavější na Scale je ovšem to, jak se podařilo technikům Škody „malou“ platformu naučit „velkým“ věcem. Ihned po rozjetí působí auto velmi klidně a jistě, navíc i s tříválcem pod kapotou oceňujeme skvělé odhlučnění. Výborně je odhlučněn především motor, dobré je ale i odhlučnění odvalujících se pneumatik a s rostoucí rychlostí zjišťujeme, že výborná je rovněž aerodynamika. V horách nad Splitem v době naší návštěvy dost foukalo a na dálnici jsme při rychlosti 130 kilometrů v hodině slyšeli právě jen vítr; přičemž se ukázalo, že Scala není vůbec citlivá na nepříjemný boční vítr.

Litrový tříválec s výkonem 85 kW, který je druhým stupněm co se motorizací týče, se ukazuje být pro Scalu ideální pohonnou jednotkou. Má příjemný jadrný zvuk, umí zabrat i z nízkých otáček a když řidič zapojí šestistupňovou manuální převodovku, nechá se motor hezky vytáčet a poskytuje velmi solidní dynamiku. Navíc asi 150kilometrová trasa hornatým terénem, kdy jsme se rozhodně neloudali, přináší spotřebu 5,8 litru na sto kilometrů, což je výtečný výsledek.

Zkusili jsme i čtyřválec 1.5 TSI o výkonu 110 kW spojený s automatickou převodovkou. Při běžné jízdě není podle nás rozdíl v dynamice dramatický, ale když chceme po autu razantní zrychlení, je vidět, že čtyřválec umí zabrat lépe než menší motor. Je u toho ale překvapivě o dost hlučnější a také si nejdříve převodovka musí trochu rozmyslet, jaký převodový stupeň zařadí.

Posun proti Rapidu

Svižná jízda odhaluje, že podvozek Scaly toho umí opravdu hodně. Auto zatáčí až neuvěřitelně ochotně, jen volant je odtlumen snad až příliš, takže řidič nemá zpětnou vazbu z vozovky. Ale to nejspíš cílové skupině zákazníků vadit nebude. Podvozek je každopádně připraven i na mnohem vyšší porci výkonu a můžeme tak jen doufat, že Škoda připraví i nějakou tu sportovní RS verzi Scaly.

Všechna auta, která byla ve Splitu k dispozici, byla vybavena příplatkovým adaptivním podvozkem, který je o 1,5 centimetru snížený proti běžné verzí a dovolí volit mezi komfortním a sportovním režimem. V zatáčkách je díky tomu auto suverénní, ale pro běžného řidiče je podle nás tento příplatek zbytečný: i základní Scala jistě bude jezdit výtečně a přitom bude komfortnější. O kolik, to ale nevíme, standardní verzí jsme se zatím nesvezli. Příplatková varianta je trochu tužší, než bychom chtěli, a ve sportovním módu je vidět, že tlumiče na nerovnostech trochu znervózní.

Každopádně je jasné, že podvozek je proti Rapidu mnohem vyspělejší. I když auto nemá zadní víceprvkovou nápravu, neozývá se odtud žádné bouchání a zadek se nenechá v zatáčce rozhodit ani nějakou tou nerovností. Celkově je ale posun výš proti Rapidu u auta cítit především proto, že Scala se neprodává v úplně základních verzích „bez výbavy“. Zákazník tu vždy dostane slušně vybavené auto, ale také za něj patřičně zaplatí.